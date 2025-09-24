堰塞湖潰堤重創花蓮 郝龍斌：盡力募資隨時提供協助

花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤釀洪災，國民黨主席候選人郝龍斌表示，第一時間他已致電花蓮縣府慰問，並表達願意隨時提供協助，希望死者安息、傷者盡快復原，災情能趕緊減緩，他也會盡力募資地方需要的物資，盡一己之力。

郝龍斌指出，災情釀死傷人數增加、居民流離失所、車輛泡水甚至被沖走，洪水肆虐的畫面讓大家怵目驚心。馬太鞍溪堰塞湖今年7月才形成，8月立法院協商丹娜絲颱風颱風重建特別條例時，國民黨立院黨團總召傅崐萁就要求納入堰塞湖整治工程，沒想到農業部長陳駿季竟然用「沒有立即潰堤危險」為由拒絕。

郝龍斌說，堰塞湖危害之大，水利、農業專家都知道，即使不是專家，光是想到山頭有個可能跟水庫一樣大的天然湖泊，隨時可能溢流甚至潰堤，居民一定寢食難安。雖然樺加沙颱風為東部帶來超大豪雨，但釀災的根本原因是馬太鞍溪堰塞湖潰堤，大量泥水沖進光復鄉，滿目瘡痍都不能形容災情之慘重。

郝龍斌說，一年多來，民進黨把所有心力放在毫無道理的「大罷免」，各部會都配合投入鬥爭在野黨，耽誤丹娜絲颱風救災復舊、耽誤普發現金進度、耽誤軍警加薪，花蓮更被鎖定為大罷免重點目標，耽誤堰塞湖整治。不敬畏大自然威力的結果，就是讓人民受災受苦。

郝龍斌表示，誠心為花蓮祝禱，希望死者安息、傷者盡快復原，災情能趕緊減緩，他也會盡力募資地方需要的物資，盡一己之力。敬告民進黨，救災不能分顏色，中央一定要傾全力協助花蓮，大家一起挺花蓮。