快訊

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮堰塞湖溢流傳災情 綠列時間軸嗆傅：天災操弄政治口水不怕天譴？

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區造成災情，行政院長卓榮泰今前往勘災，聲稱撤離計劃是有瑕疵，與在地立委傅崐萁互槓。民進黨新聞部副主任黃子一列出中央部會相關作為時間軸，暗批傅、民眾黨團總召黃國昌「在天災期間操弄政治口水造謠卸責的，不怕遭天譴嗎？」

黃子一在臉書表示，昨日馬太鞍堰塞湖溢流，造成下游嚴重傷亡，第一時間「傅大立委」開始推給中央，然後今天一早台灣民眾黨「黃大總召」跟著此說法開記者會罵中央不做事。

黃子一列出時間序：

●中央農業部在發現馬太鞍堰塞湖後做了什麼？

7/21–7/26：形成跡象與初步偵測

7/26–7/31：空勘啟動、量體建模、風險初評

8/07–8/12：與地方研商，進行專家會議與預防性疏散

8/27：農業部成立「專案小組」，明確分工三小組（壩體/工程、疏散）與時程

樺加沙颱風來了以後做了什麼？

9/21日上午11時，林保署就通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖黃色警戒 。

9/22日上午7時，通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖紅色警戒 ，並「建議花蓮縣府開始疏散受影響的下游民眾」。

9/23日午夜0時到中午12時10分，5次通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖可能溢頂時間，並建議花蓮縣府儘速啟動當地疏散及封閉馬太鞍溪橋。

昨日下午3時通報花蓮縣府馬太鞍堰塞湖溢流，農業部自21日迄今總計通報花蓮縣府9次 。

●其他政府部會做了什麼？

1. 交通部長在災情發生後，馬上驅車從台北趕往花蓮，指示台鐵工務同仁連夜搶修，今早7點完成鳳林至瑞穗段路線及號誌搶通，今早8點全線恢復通車 。

2. 交通部公路局在第一時間擬定搶修方案，希望盡快恢復台九線通車。

黃子一表示，災難當前，他真的忍著不講太多政治口水，「但是你們不怕報應嗎」。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區造成災情，民進黨新聞部副主任黃子一列出中央部會相關作為時間軸。圖／取自黃子一臉書
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區造成災情，民進黨新聞部副主任黃子一列出中央部會相關作為時間軸。圖／取自黃子一臉書

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 黃國昌 傅崐萁 樺加沙颱風

延伸閱讀

兩度與傅崐萁爆口角！卓榮泰視察災區 強調「不是來追究的地方」

花蓮洪災傅崐萁稱「遭網軍攻擊」 陳培瑜：多少網軍幫傅家王朝洗地？

洪災傅崐萁槓中央 王世堅：都沒做的批評做事的姿勢不對

影／堰塞湖溢流釀14死 傅崐萁點名陳駿季曾說「沒有立即性的危險」

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流釀死傷誰之過？ 還原「垂直避難」決策過程

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情。外界質疑，相關評估為何出現嚴重落差？東華大學防災協力團隊專案經理...

堰塞湖溢流釀死傷！綠委群組點名花縣府疏散不力 要政院釋出殺傷力消息澄清

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王...

堰塞湖溢流重創花蓮 林沛祥轟中央輕忽災難：要有人負責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀當地嚴重死傷、災情慘重。國民黨立院黨團今下午舉行記者會，高呼「援助花蓮，同島一命」，黨團書記長...

要政院釋花縣府疏散不力「殺傷力消息」 綠黨團：放話很傷縣民的心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。民進黨立院黨團在內部群組要求政院...

影／花蓮堰塞湖溢流成災 羅智強高呼「援助花蓮 同島一命」

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥與無黨籍立委高金素梅下午在黨團舉行「花蓮堰塞湖溢流成災 賴卓政府請苦民所苦...

馬太鞍溪堰塞湖溢流 為何災情這麼嚴重？水利署長曝兩大原因

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖昨下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。經濟部水利署長林元鵬今解釋兩大淹水成因，包含堰體溢流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。