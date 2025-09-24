花蓮堰塞湖溢流傳災情 綠列時間軸嗆傅：天災操弄政治口水不怕天譴？

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區造成災情，行政院長卓榮泰今前往勘災，聲稱撤離計劃是有瑕疵，與在地立委傅崐萁互槓。民進黨新聞部副主任黃子一列出中央部會相關作為時間軸，暗批傅、民眾黨團總召黃國昌「在天災期間操弄政治口水造謠卸責的，不怕遭天譴嗎？」

黃子一在臉書表示，昨日馬太鞍堰塞湖溢流，造成下游嚴重傷亡，第一時間「傅大立委」開始推給中央，然後今天一早台灣民眾黨「黃大總召」跟著此說法開記者會罵中央不做事。

黃子一列出時間序：

●中央農業部在發現馬太鞍堰塞湖後做了什麼？

7/21–7/26：形成跡象與初步偵測

7/26–7/31：空勘啟動、量體建模、風險初評

8/07–8/12：與地方研商，進行專家會議與預防性疏散

8/27：農業部成立「專案小組」，明確分工三小組（壩體/工程、疏散）與時程

9/21日上午11時，林保署就通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖黃色警戒 。

9/22日上午7時，通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖紅色警戒 ，並「建議花蓮縣府開始疏散受影響的下游民眾」。

9/23日午夜0時到中午12時10分，5次通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖可能溢頂時間，並建議花蓮縣府儘速啟動當地疏散及封閉馬太鞍溪橋。

昨日下午3時通報花蓮縣府馬太鞍堰塞湖溢流，農業部自21日迄今總計通報花蓮縣府9次 。

●其他政府部會做了什麼？

1. 交通部長在災情發生後，馬上驅車從台北趕往花蓮，指示台鐵工務同仁連夜搶修，今早7點完成鳳林至瑞穗段路線及號誌搶通，今早8點全線恢復通車 。

2. 交通部公路局在第一時間擬定搶修方案，希望盡快恢復台九線通車。