堰塞湖溢流釀災！曝農業部22日要求撤離 林楚茵秀公文：未見花縣府強制措施
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉發生嚴重災情。民進黨立委林楚茵今拿出農業部公文指出，9月22日上午7時就要求花蓮縣政府即刻撤離居民，「即使林保局公告『紅色警戒』，花蓮縣政府也未見強制撤離措施？」
林楚茵稍早在臉書發文表示，農業部在9月22日上午7時就要求花蓮縣政府即刻撤離居民，馬太鞍溪堰塞湖監控與警訊由中央負責發，但真正的撤離權責在「地方政府」。
林楚茵點出三個關鍵時間點，指出9月21日內政部長劉世芳指揮官要求隔日撤離1800戶，請縣府確認名單；9月22日上午7時農業部發公文要求花蓮縣政府執行強制撤離；9月23日上午堰塞湖溢堤。
林楚茵認為，花蓮現場徐榛蔚9月18日在國外是事實，徐縣長自己臉書還開心發文，9月22日下午回到桃園機場也是事實，9月19日農業部已開會，花蓮縣政府人那麼多，卻沒有一個機關首長可以實體出席？
林楚茵質疑，即使林保局公告「紅色警戒」，花蓮縣政府也未見「強制撤離」措施，國民黨立委傅崐萁昨晚的影片只是害怕被檢討而卸責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言