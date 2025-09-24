堰塞湖溢流釀災！曝農業部22日要求撤離 林楚茵秀公文：未見花縣府強制措施

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉發生嚴重災情。民進黨立委林楚茵今拿出農業部公文指出，9月22日上午7時就要求花蓮縣政府即刻撤離居民，「即使林保局公告『紅色警戒』，花蓮縣政府也未見強制撤離措施？」

林楚茵稍早在臉書發文表示，農業部在9月22日上午7時就要求花蓮縣政府即刻撤離居民，馬太鞍溪堰塞湖監控與警訊由中央負責發，但真正的撤離權責在「地方政府」。

林楚茵點出三個關鍵時間點，指出9月21日內政部長劉世芳指揮官要求隔日撤離1800戶，請縣府確認名單；9月22日上午7時農業部發公文要求花蓮縣政府執行強制撤離；9月23日上午堰塞湖溢堤。

林楚茵認為，花蓮現場徐榛蔚9月18日在國外是事實，徐縣長自己臉書還開心發文，9月22日下午回到桃園機場也是事實，9月19日農業部已開會，花蓮縣政府人那麼多，卻沒有一個機關首長可以實體出席？