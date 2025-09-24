影／花蓮災民陳情急清淤換安置處 卓揆承諾「不成孤島」

快訊

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／花蓮即時報導
花蓮縣議員蔡依靜（右）今在馬太鞍教會向行政院長卓榮泰（左三）陳情，盼中央協助災民撤離現在位置。記者王燕華／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水泥砂淹沒光復鄉市區，釀慘重災情。溢流一波波，災民憂成孤島，陳情行政院卓榮泰盼協助撤離。卓揆允諾另尋更安全、舒適之處，也強調救災每人都有責任，這裡不是在追究責任的地方。

卓榮泰下午1時許到馬太鞍教會，關心災民收容安置狀況。花蓮縣議員蔡依靜陳情，昨天很辛苦，沒有熱食或物資上來，都是到今天陸陸續續受到大家協助，她也接到很多電話，希望送進來物資。

蔡依靜說，今天已經兩波溢流，大家都人心惶惶，因為外面有狀況就會停止搜救、物資無法進來，憂心不知道接下來狀況是怎樣，強烈地希望中央可以把族人撤離現在位置，這是他們現在非常迫切的需求。

也有光復鄉大平村張小姐抱著孩子向卓榮泰求援，部落都被汙泥淹住，很多人的家門打不開、人都在2樓下不來，希望大型機具都先進部落清淤，物資、救難就可容易地進到部落，災民也可以進去救、拿些貴重物品。

她無奈，現在身無分文，沒車、沒錢包、沒身分證，家門甚至推不開，「我不知道我們還要等多久？」也提及現場小孩多，需要奶瓶，卓榮泰安撫會盡快補充物資。

卓榮泰表示，今天來的目的是想看看，在這樣大的溢流狀況底下，人民受到很大的委屈跟辛苦，所以是要解決現在所面臨的問題。關心這麼多災民、長輩有沒有地方好好睡覺、有沒有東西吃、身體需要照顧的藥品有沒有到位，他剛剛一路上都在安排這些事情。

他直言，要進到馬太鞍教會，他們繞了好大一圈，因為外面還是有一些水流，讓大家交通不方便，他認為這裡還不是一個好的安置地方，也已請原民會、經濟部次長賴建信協助找到一個能夠安心睡覺，安全的地方，最重要是不要造成有可能形成孤島的狀況。 

卓榮泰強調，「今天不是來談誰該負什麼責任，每個人都有責任，救災每個人都有責任，中央有中央的責任，地方有地方的責任，我們是要共同扛起這個責任，人民才會有希望，這裡不是在追究責任的地方。」

他表示，今天今天重要的是，要把失聯的人儘快地在最短的時間找出來，才能夠避免任何的傷害擴大，第二是成立前進協調所，賴建信指揮所有的協調工作。總統已經指示國軍全面投入救災，國軍已清除一部分道路汙泥，接著在協調好的工作情況下，進到家園裡面去，幫大家做一些清理上的工作。

醫藥部分，卓榮泰說，衛福部長石崇良已經請所有醫療單位緊急支援，包括罹難者的社工支持也已經在安排。來到這個，最終還是希望說儘快找一個地方，比這裡安全、比這裡舒適，讓這些在這裡安置的朋友們、長輩們能夠去到那邊去。

行政院長卓榮泰（左三）今天下午1時許到馬太鞍教會，關心災民收容安置狀況。記者王燕華／攝影
