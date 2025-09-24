兩度與傅崐萁爆口角！卓榮泰視察災區 強調「不是來追究的地方」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水泥砂淹進光復市區，閣揆卓榮泰今天趕赴視察災區，卻和立委沈伯洋兩度和藍委傅崐萁爆發口角。卓榮泰表示，今天不是來這裡談誰該負什麼責任，人民才會有希望，這裡不是來追究的地方。

卓榮泰赴花蓮視察堰塞湖災情，卻和立委傅崐萁爆發口角，卓榮泰稍後轉赴馬太鞍教會關心災民收容安置狀況，面對媒體詢問表示，今天的目的，是想看看在這樣的一個大的溢流狀況底下，人民受了很大的委屈跟辛苦，所以是要解決現在已經面臨的問題。

卓榮泰強調，今天不是來這裡談誰該負什麼責任，每個人都有責任，救災每個人都有責任，中央有中央的責任，地方有地方的責任，我們是要共同扛起這個責任，人民才會有希望，這裡不是來追究的地方。

他表示，今天最重要的，要先把失聯的人，盡快的在最短的時間找到失聯的人，避免任何的傷害的擴大。第二，政府成立了前進協調所，經濟部次長賴建信要指揮所有的協調工作。賴總統也已經指示國軍全面的投入救災，他們已經在路邊，整個道路汙泥清除一部分了。

接著下來，會在協調好工作的情況下，進到家園裡面去幫大家做一些清理的工作，那也希望能夠跟國人一起配合這件事情。

卓榮泰說，醫藥的部分，衛福部長石崇良已經請所有的醫療單位緊急支援，甚至包括對這些罹難者的社工支持，也已經全力安排。最重要是希望盡快找更安全的地方安置大家。