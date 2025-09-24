花蓮洪災傅崐萁稱「遭網軍攻擊」 陳培瑜：多少網軍幫傅家王朝洗地？

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國民黨立委傅崐萁今天表示，市府全配合中央單位調度搜救沒日沒夜救災卻還要承受網軍惡意攻擊。民進黨立院黨團書記長陳培瑜（中）反問，昨晚至今有花蓮有多少群組、網軍出來在幫「傅家王朝」洗地，傅自己最清楚。記者周佑政／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。國民黨立委傅崐萁今天表示，市府全配合中央單位調度搜救沒日沒夜救災卻還要承受網軍惡意攻擊。民進黨立院黨團書記長陳培瑜反問，昨晚至今有花蓮有多少群組、網軍出來在幫「傅家王朝」洗地，傅自己最清楚。

陳培瑜表示，為什麼傅崐萁今天要生氣，她自己有許多花蓮相關的群組，從昨晚開始，許多群組、在地社團就開始為立委傅崐萁「洗地」、再幫花蓮縣長徐榛蔚「找出路」，一個甩鍋、一個出國，這就是傅氏夫妻在花蓮的作為。

陳培瑜說，雖然傅崐萁8月13日針對風災協商時，提出要針對花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖做一些措施，但農業部在7月20日就開啟相關監測，「請問傅崐萁、徐榛蔚在哪裡？」

她表示，要不是內政部長劉世芳這次有大破大立作為，要求擴大撤離範圍，要求縣政府積極配合，但不知道縣政府有何作為，也沒有說明，協助鄰里長。救災還沒有停，當執政黨全力投入救援時，請國民黨與民眾黨不要再進行政治口水大戰。

陳培瑜表示，傅崐萁不論當縣長或立委時，只要沒有錢、沒有人就跟中央要，但前到縣政府後「大撒幣」後，卻說是傅崐萁與徐榛蔚個人的政績，「我要問，你到底是不合格的縣長還是不合格立委」，到底知不知中央與地方分權？若搞不清楚，就下台。

傅崐萁喊話請中央不要動用網軍攻擊？陳培瑜說，有沒有網軍傅崐萁自己最清楚，昨晚至今有多少花蓮群組有多少網軍站出來在幫「傅家王朝」洗地，有一個KCF帳號，如何在群組裡造謠民進黨立委吳思瑤吃「人血饅頭」，難道徐榛蔚9月22日前出國，傅崐萁自己也公開承認是劉世芳一通電話徐才回國，誰是網軍、誰在造謠帶風向，非常清楚。

堰塞湖 馬太鞍溪 傅崐萁 徐榛蔚 花蓮

