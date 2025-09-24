洪災傅崐萁槓中央 王世堅：都沒做的批評做事的姿勢不對

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。國民黨立委傅崐萁今批，行政院不要再推諉責任，只出一張嘴。民進黨立委王世堅（圖）反擊，「什麼都沒做的，來批評有在做事的，還嫌姿勢不對、怎樣沒做好，不是很奇怪？」圖／聯合報系資料照
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。國民黨立委傅崐萁今批，行政院不要再推諉責任，只出一張嘴。民進黨立委王世堅反擊，「什麼都沒做的，來批評有在做事的，還嫌姿勢不對、怎樣沒做好，不是很奇怪？」

王世堅表示，花蓮這幾年來受到的災情，尤其此次堰塞湖問題，「花蓮縣長徐榛蔚、傅崐萁你們兩位責無旁貸」，沒有任何理由與藉口開脫，希望他們正面面對問題，不要把問題推給中央政府。

王世堅說，中央政府在這次颱風事先預警，也調派大批國軍與台電人員進駐，搶救與搶修，中央做好完整配套與整備，反而沒看到花蓮縣政府有做任何預防措施，甚至在颱風警報發布後，徐榛蔚才趕緊趕回國內。

王世堅說希望地方政府應該勇敢承擔，不要再推託，大家也不會怪說徐榛蔚有出國行程，既然都已經趕快回國，但最重要的是，徐榛蔚、傅崐萁長年來掌握花蓮所有的人脈資源以及中央補助，理應交出適切的成績單，結果不但交不出亮麗成績單，每次遇到颱風災情一次比一次嚴重，找那麼多推諉藉口，推給中央政府，這不是身為地方首長與國會議員應有的擔當。

王世堅也表示，撤離是第一線地方政府要處理的事，結果花蓮縣政府沒做任何撤離計畫；中央有擔當地做好撤離計畫，也安排人員車輛地點安置等，「什麼都沒做的，來批評有在做事的，還嫌姿勢不對、怎樣沒做好，不是很奇怪？」

王世堅說，大家不要在災情後口水戰，「我們一開始就預料到，花蓮縣政府一定又會這樣，進行口水戰」。

堰塞湖 馬太鞍溪

