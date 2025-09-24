快訊

馬太鞍溪堰塞湖縮減75％ 林保署：仍紅色警戒重新研擬防災警戒機制

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨溢流造成光復鄉嚴重災情，農業部今清晨透過無人機空拍勘查，蓄水量已減少至2300萬噸，評估堰塞湖湖水已縮減75%，但仍然維持堰塞湖紅色警戒。林業及自然保育署表示，將盡速依最新狀況重新研擬防災警戒機制，以因應下次可能的堰塞湖災害。

林保署表示，今日清晨至現場進行無人機空拍勘查堰塞湖，空拍畫面顯示溢流口壩頂已遭水流下切了80公尺、高程1060公尺、蓄水面積約50公頃，蓄水量已減少至2300萬噸。目前評估堰塞湖湖水雖已縮減75%，剩餘水量約2300萬噸，仍然維持堰塞湖紅色警戒，籲請民眾確實配合政府指令避難，並切勿靠近馬太鞍溪河道。

林保署指出，考量山區仍有降雨土砂會持續流出，搶災搶險時應注意施工人員安全，林保署將盡速依最新狀況重新研擬防災警戒機制，以因應下次可能的堰塞湖災害。警界解除時機將綜合考量堰塞湖蓄水量體、壩體外觀穩定狀況、下方河道沖刷情形，審慎評估綜合研判後，調整或解除警戒。

農業部表示，壩體及周圍地質仍不穩定，且持續降雨，可能再次阻塞及發生溢流，不過因量體變小，後續應不至於形成昨天這麼大的流量，建議市區可先復原。另考量堤防可能有缺口且河道淤積致通洪斷面縮小，建請下游河道缺口盡速處理，避免水流流出河道。

