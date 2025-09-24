快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

馬太鞍堰塞湖溢流 林保署：9月22日已要求執行強制性撤離

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

樺加沙颱風外圍環流挾強勁風雨，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥流沖到下游，花蓮光復鄉成一片汪洋，截至今日上午，最新傷亡數字14死、34傷、124人失聯。據了解，農業部林業及自然保育署已於22日上午7時發布緊急通報單並發布紅色警戒 ，建請花蓮縣災害應變中心應立刻執行強制性撤離，林保署今證實。

根據國立東華大學製作的馬太鞍溪堰塞湖監測紀實網站指出，馬太鞍溪堰塞湖於9月23日14時50分發生壩頂溢流，發生溢堤短短30分鐘，水位就從1141公尺降到1127公尺，差距高達14公尺，換算堰塞湖面積約110公頃，等同於有1540萬噸的水瞬間湧出，相當於6000個奧運標準游泳池的水量。

而堰塞湖滿水庫容約8600至9100萬m³，若無豪雨條件下，約10月初可能發生壩頂溢流，但若累積降雨量達400至800mm，溢流時程將大幅提前至9月10日至9月30日不等，作為警戒決策依據。

今年7月中旬，薇帕颱風外圍環流造成花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模土石崩塌，導致土石阻塞河道而形成堰塞湖；7月26日發現後，林業及自然保育署成立堰塞湖應變小組，負責應變處理工作，包括監測、危險度及災害的風險評估、減災工程可行性之評估規畫等，並針對堰塞湖下游保全對象訂定警戒機制、畫設警戒範圍，以及辦理疏散撤離規畫，後續將依實際情形進行保全對象的預防性疏散撤離作業。

林保署今出示通知單，指出9月22日上午7時便已發布緊急通報單，載明樺加沙颱風已發布陸上颱風警報，且經評估堰塞湖面可能因累積雨量水位快速抬升，將於9月23日至24日間發生壩頂溢流，造成大量湖水往下游移動，發布紅色警戒，建請花蓮縣災害應變中心立刻執行強制性撤離及應變措施，警戒區域包含堰塞湖下游的鳳林、萬榮、光復等3鄉鎮12村里。

林保署22日上午7時發布緊急通報單並發布紅色警戒 ，建請花蓮縣災害應變中心應立刻執行強制性撤離。記者李柏澔／翻攝

