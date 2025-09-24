快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

影／堰塞湖溢流釀14死 傅崐萁點名陳駿季曾說「沒有立即性的危險」

聯合報／ 記者林王燕華林佳彣／花蓮即時報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖進光復鄉市區釀慘重災情。行政院長卓榮泰今南下至光復糖廠前進協調所視察，與現場咎責的國民黨立委傅崐萁互槓，傅崐萁會中將矛頭指向農業部長，他說，到昨天早上，他在行政院災防中心所聽到的報告、行政院的新聞稿也是講溢流，結果是潰堤，時間遠遠不是70分鐘到120分鐘，農業部長陳駿季8月13號講得很清楚，沒有立即性的危險。

此時，陳駿季回應是針對楊柳颱風。傅拉高音量，「給你的是600億的善後，叫你處理堰塞湖，什麼針對哪一個颱風，針對600億給你啦。」

傅崐萁指出，農業部給大家的資訊，溢流時間70分鐘到120分鐘會下來，話還沒講完就被卓榮泰打斷。卓說，他來這邊時間寶貴，還有2、3個地方要看，也強調「我們要看得是針對今天開始要處理的問題，要追究責任未來再來談。」傅說他1分鐘講完，一旁民進黨立委沈伯洋不滿開嗆，「我們是來救災，不是來聽你講好不好。」

卓榮泰再度發聲，提及看看今天要解決的問題，重要的是哪裡，他們去看那裡，他還有2、3個地方。

傅崐萁繼續講，到昨天早上，他在行政院災防中心所聽到的報告、行政院的新聞稿也是講溢流，結果是潰堤，時間遠遠不是70分鐘到120分鐘，農業部長陳駿季8月13號講得很清楚，沒有立即性的危險。

此時，陳駿季回應是針對楊柳颱風。傅拉高音量，「給你的是600億的善後，叫你處理堰塞湖，什麼針對哪一個颱風，針對600億給你啦。」

卓榮泰接著站起來跟傅崐萁說，「抱歉委員，我覺得這樣的討論沒有意義。今天部會首長來，是要解決問題。」

傅崐萁五度跟卓說，話要講清楚，卓榮泰反嗆「要講清楚，我們到立法院去講，明後天都可以講，今天來到這裡，時間有限」，如果縣長沒有發言的話，就結束，移駕到地方去。坐在兩人中間的徐榛蔚全程沒發言，默默起身後，卓撂下一句「人民等得不是這一刻，結束」，人就離開。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復鄉市區災情，行政院長卓榮泰今南下至光復糖廠前進協調所視察，與現場咎責的國民黨立委傅崐萁互槓。 記者王燕華／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復鄉市區災情，行政院長卓榮泰今南下至光復糖廠前進協調所視察，與現場咎責的國民黨立委傅崐萁互槓。 記者王燕華／攝影

