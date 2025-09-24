影／堰塞湖溢流釀14死 傅崐萁點名陳駿季曾說「沒有立即性的危險」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖進光復鄉市區釀慘重災情。行政院長卓榮泰今南下至光復糖廠前進協調所視察，與現場咎責的國民黨立委傅崐萁互槓，傅崐萁會中將矛頭指向農業部長，他說，到昨天早上，他在行政院災防中心所聽到的報告、行政院的新聞稿也是講溢流，結果是潰堤，時間遠遠不是70分鐘到120分鐘，農業部長陳駿季8月13號講得很清楚，沒有立即性的危險。

此時，陳駿季回應是針對楊柳颱風。傅拉高音量，「給你的是600億的善後，叫你處理堰塞湖，什麼針對哪一個颱風，針對600億給你啦。」

傅崐萁指出，農業部給大家的資訊，溢流時間70分鐘到120分鐘會下來，話還沒講完就被卓榮泰打斷。卓說，他來這邊時間寶貴，還有2、3個地方要看，也強調「我們要看得是針對今天開始要處理的問題，要追究責任未來再來談。」傅說他1分鐘講完，一旁民進黨立委沈伯洋不滿開嗆，「我們是來救災，不是來聽你講好不好。」

卓榮泰再度發聲，提及看看今天要解決的問題，重要的是哪裡，他們去看那裡，他還有2、3個地方。

卓榮泰接著站起來跟傅崐萁說，「抱歉委員，我覺得這樣的討論沒有意義。今天部會首長來，是要解決問題。」