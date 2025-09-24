花蓮馬太鞍溪堰塞湖奪命 兩個月前雲林草嶺潭才驚險解危

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流造成至少14死、34傷，雲林縣古坑鄉草嶺村今年7月8日才因丹娜絲颱風帶來強風豪雨，造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖，同樣受到關注，當時水利署第四河川分署一度示警有「立即危險」，所幸壩體土石鬆散，且已滿水位，兩天後自然溢流解除警報，目前已恢復自然河道。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流，造成光復鄉嚴重災情，根據監測，昨壩頂溢流30分鐘湧出1540萬噸的水，相當於6千個奧運標準游泳池的水量。

雲林縣古坑鄉草嶺村今年7月也因連日豪雨形成堰塞湖「草嶺潭」，第四河川分署表示，當時丹娜絲颱風侵台，帶來強風豪雨，濁水溪流域清水溪上游出現豪雨等級降雨影響，7月8日傍晚在雲林縣古坑鄉清水溪河岸發生土石滑落，阻礙水流形成堰塞湖。

7月9日現場調查研判，堰塞湖壩體高度60公尺、壩長320公尺、蓄水量約2245萬立方，當時分署長李友平表示，初步研判該堰塞湖屬立即危險等級，「正在跟時間賽跑」，並向雲林古坑、林內、嘉義梅山、南投竹山等四鄉鎮發布潰決警示。

所幸不久草嶺潭已達滿水位，加上土石較為鬆散，產生自然溢流，第四河川分署副署長張朝恭表示，經連日豪雨水流衝擊，7月10日清水溪河道流況已趨穩定，堰塞湖水位已大幅下降23公尺，壩體中段經水流沖刷下切，形成底寬約72公尺的流路，恢復河道通洪能力。

張朝恭說，最近兩個月期間，古坑上游地區雖仍有大雨發生情形，清水溪流路都非常順暢，已恢復自然河道。