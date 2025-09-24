堰塞湖勘災爆衝突 沈伯洋批：傅崐萁遲到還要中央坐聽演講

樺加沙颱風豪大雨重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水灌入光復鄉市區。民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋表示，真的很生氣，都還有人受困，國民黨立委傅崐萁遲到就算了，一上來就在發表演說，「分秒必爭的事情，為什麼從中央到地方要坐在那邊聽傅崐萁演講？」

沈伯洋今趕赴花蓮，稍早在臉書發文怒說，都還有人受困，溪流水位一度又高了起來，傅崐萁遲到就算了，一上來就在發表演說，然後撇清疏散的責任，剛剛聽報告得知，目前發生意外的，全部都在強制疏散範圍。

「縣政府到底在幹嘛？」沈伯洋痛批，危機還沒完全解除，又發生要怎麼辦？這是馬上要處理的事情，分秒必爭的事情，為什麼各單位，從中央到地方要坐在那邊聽傅崐萁演講，「很抱歉，我直接開罵！」