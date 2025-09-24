快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

堰塞湖勘災爆衝突 沈伯洋批：傅崐萁遲到還要中央坐聽演講

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
花蓮發生重大災情，民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋表示，真的很生氣，都還有人受困，國民黨立委傅崐萁（右）遲到就算了，一上來就在發表演說。圖／聯合報系資料照
花蓮發生重大災情，民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋表示，真的很生氣，都還有人受困，國民黨立委傅崐萁（右）遲到就算了，一上來就在發表演說。圖／聯合報系資料照

樺加沙颱風豪大雨重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水灌入光復鄉市區。民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋表示，真的很生氣，都還有人受困，國民黨立委傅崐萁遲到就算了，一上來就在發表演說，「分秒必爭的事情，為什麼從中央到地方要坐在那邊聽傅崐萁演講？」

沈伯洋今趕赴花蓮，稍早在臉書發文怒說，都還有人受困，溪流水位一度又高了起來，傅崐萁遲到就算了，一上來就在發表演說，然後撇清疏散的責任，剛剛聽報告得知，目前發生意外的，全部都在強制疏散範圍。

「縣政府到底在幹嘛？」沈伯洋痛批，危機還沒完全解除，又發生要怎麼辦？這是馬上要處理的事情，分秒必爭的事情，為什麼各單位，從中央到地方要坐在那邊聽傅崐萁演講，「很抱歉，我直接開罵！」

