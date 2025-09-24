快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

聽新聞
0:00 / 0:00

堰塞湖溢流釀死傷 賴總統：中央首長多次對花蓮提出預警

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導

總統賴清德。歐新社
總統賴清德。歐新社

花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流造成災情，賴清德總統今天表示，面臨強颱樺加沙及其所帶來的外圍環流，中央所有相關首長，從颱風進逼到遠離，都全天候在國內的崗位上，多次對花蓮提出預警、要求「把握黃金時間」、「撤離計畫應以最高標準規劃」來撤離民眾；同時，包含國軍在內的各中央單位，也多次積極與地方政府合作，按需求提供協助、協助疏散。

賴總統在臉書表示，針對馬太鞍溪溢流所致的嚴重災情，他以三軍統帥的身分，已在昨日下令國軍全力馳援花蓮。辛苦的國軍弟兄姊妹，在颱風警報發布時，就已整備逾2萬7800人，隨時可投入救災。

賴總統說，昨晚參謀總長也依指示召開國軍災防會議，要整合一切力量，協助花蓮民眾。除了花東國軍，也有更多其他區域的國軍同仁，調動包含AAV兩棲突擊車、直升機等裝備，正在前往花蓮的路上。

賴總統說，當前，國軍已在花蓮光復鄉開設前進指揮所，第二作戰區也已整備超過4500人、派遣448人與超過百輛各式車輛機具，已在當地投入救災；後續會隨時掌握災情，依地方政府需求，全力支援救災與災後復原工作。

賴總統說，在溢流發生後，交通部長陳世凱迅速南下，督導交通與聯外情況，並在台鐵同仁的搶修下，恢復鐵路運作；在今日，副總統蕭美琴與行政院長卓榮泰也前往花蓮勘災，確保中央的資源投入，能不受阻礙地、符合地方第一線防救災人員的確切需求，並關懷撤離民眾。

賴總統表示，除了國軍已分批投入花蓮，行政院也已在光復鄉成立前進協調所，由經濟部次長賴建信，結合原民會、環境部、花防部及救災復原團隊進駐。

賴總統說，當前首要之務，就是尋找失聯國人、救出受困民眾，以及強化當地通訊等，中央會堅定續做地方後援，視第一線需求，全力確保國人的生命財產安全。也要請第一線防救災的辛勤同仁、仍在警戒區的國人，務必注意自身安全、並隨時注意政府發布的最新資訊。

花蓮光復洪災釀死傷，賴清德總統今天在臉書表示，中央部會首長，多次對花蓮提出預警。圖/取自賴清德臉書
花蓮光復洪災釀死傷，賴清德總統今天在臉書表示，中央部會首長，多次對花蓮提出預警。圖/取自賴清德臉書

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

台北隊今再派4車15人救災 蔣萬安：全力支援與花蓮同在

堰塞湖溢流重創光復鄉 災民急需飲用水等物資

堰塞湖溢堤重創花蓮光復鄉 雲林出動大型洗街車助清理

空拍直擊／馬太鞍溪堤防潰堤處 堰塞湖溢流由此衝進花蓮光復市區

相關新聞

馬太鞍堰塞湖重災難防？專家曝無法及早處理原因 「還有2個正在監測」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人。事發後，有些人會好奇「堰塞湖怎麼不早點處理」？粉專「翻轉地理教室」發文科普，直言台灣地質環境特殊，堰塞湖問題很難在短時間內引流處理，只能預警與防災宣導。

影／與傅崐萁兩度爆發口角 卓榮泰拂袖而去

花蓮堰塞湖洪水造成光復鄉災情慘重，行政院長卓榮泰今二度與國民黨立委傅崐萁唇槍舌戰，從馬太鞍溪橋吵到光復糖廠的前進指揮所，...

堰塞湖溢流釀死傷 賴總統：中央首長多次對花蓮提出預警

花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流造成災情，賴清德總統今天表示，面臨強颱樺加沙及其所帶來的外圍環流，中央所有相關首長，從颱風進逼...

影／花蓮災民陳情急清淤換安置處 卓揆承諾「不成孤島」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水泥砂淹沒光復鄉市區，釀慘重災情。溢流一波波，災民憂成孤島，陳情行政院卓榮泰盼協助撤離。...

堰塞湖溢流釀災！曝農業部22日要求撤離 林楚茵秀公文：未見花縣府強制措施

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉發生嚴重災情。民進黨立委林楚茵今拿出農業部公文指出，9月22日上午7時就要求花蓮縣政府...

兩度與傅崐萁爆口角！卓榮泰視察災區 強調「不是來追究的地方」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水泥砂淹進光復市區，閣揆卓榮泰今天趕赴視察災區，卻和立委沈伯洋兩度和藍委傅崐萁爆發口角。卓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。