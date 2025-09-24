快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

影／與傅崐萁兩度爆發口角 卓榮泰拂袖而去

聯合報／ 記者王燕華李承穎／連線即時報導

花蓮堰塞湖洪水造成光復鄉災情慘重，行政院長卓榮泰今二度與國民黨立委傅崐萁唇槍舌戰，從馬太鞍溪橋吵到光復糖廠的前進指揮所，卓榮泰最後說「人民等的不是這一刻，結束」，憤而離去指揮所，民進黨立委沈伯洋也與藍營議員互相大罵，雙方不歡而散。

卓榮泰今天上午在馬太鞍溪橋災區指出，政府已要求做好全部的撤離計畫，「現在看來是有瑕疵的。」在場的傅崐萁聽後回批，行政案推諉責任，只出一張嘴，行政院要求的垂直避難，老人家根本逃生不及。

兩人回到指揮所，傅崐萁拿著麥克風不斷批中央，災防中心提出報告顯示是堰塞湖溢流，溢流時間會在70到120分鐘，結果卻是潰堤，且農業部長陳駿季過去也曾說堰塞湖「沒有立即危險」，陳聽後馬上回應，他指的是8月的楊柳颱風。

卓榮泰見傅崐萁持續講，一度制止仍無效，最後站起身拿起麥克風說，這樣討論沒意義，今天部會首長來是解決現在問題，時間有限，以後要講去立法院講，但傅崐萁仍持續說農業部說沒立即危險等語。卓最後不滿說，「人民等的不是這一刻、結束」。

緊接著沈伯洋野站起身指著傅崐萁罵，「我們是要救災的，不是要來聽你講，有100多人受困欸」，藍營議員吳建志等人衝向前拍桌指著沈伯洋說「要國賠」，傅崐萁在旁也不甘示弱說，「這就是行政院態度、這就是民進黨」，雙方不歡而散。

行政院長卓榮泰今二度與國民黨立委傅崐萁唇槍舌戰，從馬太鞍溪橋吵到光復糖廠的前進指揮所。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰今二度與國民黨立委傅崐萁唇槍舌戰，從馬太鞍溪橋吵到光復糖廠的前進指揮所。記者王燕華／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

