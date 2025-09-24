馬太鞍溪堰塞湖縮減75%仍紅色警戒 重擬防災機制

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，造成光復鄉嚴重災情。農業部今天上午以無人機空拍勘查，湖水已縮減75%，仍維持紅色警戒，林保署表示，重新研擬防災警戒機制。

根據林保署提供的最新資訊，今天至現場進行無人機空拍勘查堰塞湖，空拍畫面顯示溢流口壩頂已遭水流下切80公尺、高程1060公尺、蓄水面積約50公頃、蓄水量已減少至2300萬噸。

林保署說，評估堰塞湖水雖已縮減75%，剩餘水量約2300萬噸，仍然維持堰塞湖紅色警戒，籲請民眾確實配合政府指令避難，並切勿靠近馬太鞍溪河道；考量山區仍有降雨土砂會持續流出，搶災搶險時應注意施工人員安全。

林保署表示，將儘速依最新狀況重新研擬防災警戒機制，因應下次可能的堰塞湖災害。而解除警戒時機將綜合考量堰塞湖蓄水量體、壩體外觀穩定狀況、下方河道沖刷情形，審慎評估後，決定調整或解除。