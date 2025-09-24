快訊

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

馬太鞍溪堰塞湖縮減75%仍紅色警戒 重擬防災機制

中央社／ 台北24日電
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤，大量洪水沖斷馬太鞍溪橋，光復鄉24日上午有間歇陣雨，斷橋處泥水滾滾。中央社
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤，大量洪水沖斷馬太鞍溪橋，光復鄉24日上午有間歇陣雨，斷橋處泥水滾滾。中央社

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，造成光復鄉嚴重災情。農業部今天上午以無人機空拍勘查，湖水已縮減75%，仍維持紅色警戒，林保署表示，重新研擬防災警戒機制。

根據林保署提供的最新資訊，今天至現場進行無人機空拍勘查堰塞湖，空拍畫面顯示溢流口壩頂已遭水流下切80公尺、高程1060公尺、蓄水面積約50公頃、蓄水量已減少至2300萬噸。

林保署說，評估堰塞湖水雖已縮減75%，剩餘水量約2300萬噸，仍然維持堰塞湖紅色警戒，籲請民眾確實配合政府指令避難，並切勿靠近馬太鞍溪河道；考量山區仍有降雨土砂會持續流出，搶災搶險時應注意施工人員安全。

林保署表示，將儘速依最新狀況重新研擬防災警戒機制，因應下次可能的堰塞湖災害。而解除警戒時機將綜合考量堰塞湖蓄水量體、壩體外觀穩定狀況、下方河道沖刷情形，審慎評估後，決定調整或解除。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖溢流 世界展望會急尋1失聯孩童

李鴻源：馬太鞍堰塞湖是「潰壩」 劉世芳二周前致電後即時模擬疏散

空拍直擊／馬太鞍溪堤防潰堤處 堰塞湖溢流由此衝進花蓮光復市區

卓榮泰視察馬太鞍斷橋 傅崐萁要求釐清堰塞湖責任爆口角

相關新聞

卓榮泰指撤離計畫有瑕疵！ 傅崐萁批沒人性「請賴總統停止網軍攻擊」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。行政院長卓榮泰今前往勘災，聲稱撤離計劃是有瑕疵，與在地立委傅崐萁槓...

李鴻源：馬太鞍堰塞湖是「潰壩」 劉世芳二周前致電後即時模擬疏散

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，現已釀14人死亡。水利專家、內政部前部長李鴻源表示，面對堰塞湖目前唯一方法就是預警、疏散，...

槓上！卓榮泰災區批撤離有瑕疵 傅崐萁：行政院不要卸責只出一張嘴

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。行政院長卓榮泰今指出，在8月12日楊柳颱風時，政府已要求做好全部的...

堰塞湖溢流釀災 陳駿季曾說「沒立即潰堤危險 挖溢洪道風險高」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，現已釀14人死亡。農業部長陳駿季曾在8月13日黨團協商說，經評估他們認為沒有立即「潰堤」的...

鄭天財曝「早知堰塞湖10月溢流」 開協調會政院卻消極回應

花蓮堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉重大災情，國民黨立委鄭天財（Sra Kacaw）指出，他早在8月就發現問題，並於災後特別條...

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 水利署長曝「水量超過堤防設計4倍以上」

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨午溢流，大水沖進光復市區，民眾質疑堤防有缺口，造成慘重災情。水利署長林元鵬今否認，也澄清那是河川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。