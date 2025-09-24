花蓮災區100多位失聯 卓榮泰：查究為何該撤離卻沒撤離

受到強颱樺加沙影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情。行政院長卓榮泰24日前往當地視察，他表示，目前還有100多位失聯民眾，這是現在最焦急的，也要查究為什麼在要求撤離的地方，卻沒有執行撤離。

卓榮泰表示，經過農業部跟漲油井看水位的觀測，堰塞湖發生溢流，屬於自然流出，目前尚不足以再次潰堤。現在最重要的是短期計畫，必須盡快做安全維護，中長期計畫再來一步一步推動。如果評估災區真的不安全，需要隔離的時候，馬上要把這個路封起來。

卓榮泰指出，現在還有100多位失聯民眾，這是他心裡最焦急的；還有14位民眾已經不幸往生，非常遺憾，政府也會給予必要的救助。必須查究為什麼在要求撤離的地方，卻沒有執行撤離，造成這樣的不幸，但這不是追究責任，而是要找出原因。

卓榮泰說，未來會比照過去幾次颱風大雨來的時候，從產業支持等各層面來做全面的規範。首先要求持續嚴密監控這個堰塞湖。

卓榮泰提到，8月12日楊柳颱風來襲時，已經做了第一次的撤離要求，並做好全部的撤離計畫。昨天政府要求依照這個撤離計畫，執行徹底的撤離行動，不過這個工作顯然是有瑕疵的。另外希望撤離之後，要求所有的救援人員都能夠進駐。

他說，賴清德總統昨天第一時間指示國軍全面進入災區，全力做救援，政院也成立了前進協調所，包括經濟部次長賴建基、原民會、環境部，以及國軍在花蓮指揮部的賴少將也一起加入協調所。工程、救護、醫療、社工人員全面進入災區提供協助，等淹水控制住後，將全面展開地區的復原。