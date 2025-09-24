快訊

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

卓榮泰指撤離計畫有瑕疵！ 傅崐萁批沒人性「請賴總統停止網軍攻擊」

聯合報／ 王燕華洪子凱／連線即時報導
行政院長卓榮泰今在災區指出撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁反駁。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰今在災區指出撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁反駁。記者王燕華／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。行政院長卓榮泰今前往勘災，聲稱撤離計劃是有瑕疵，與在地立委傅崐萁槓上，傅痛批，市府全配合中央單位調度搜救沒日沒夜救災卻還要承受網軍惡意攻擊，呼籲賴清德總統、卓榮泰、綠委停止這種沒人性行為，全力協助鄉親度過這場災難。

傅崐萁指出，7月26日就不斷在反應希望中央行政院國防部，用爆破方式解堰塞湖，更納入颱風丹娜斯600億災後重建條例預算中交由行政院處理，但農業部到昨天都聲稱沒有立即性危險，但事情一發生整個網軍側翼就在全面性攻擊，痛批整個執政政府、社會「良心在哪裡？」

傅崐萁說，現在已經有17位罹難，更有100多位民眾下落不明，這些人都是因為相信政府所說沒有立即性危險，花蓮縣政府也是完全按造陽明交大和台大團隊在內專業建議，包含垂直避難、醫療支援還是收容所的設立，所有工作都已執行。他們不眠不休地在救人，呼籲賴總統、卓榮泰、民進黨的立委及網軍要有點人性，不要在惡意攻擊。

傅崐萁表示，現階段只能趕快釐清救人，短時間內橋被衝斷導致物資無法送進來，現在收容所內不但缺慢性病的藥，就連床墊都沒有，呼籲社會各界一起協助災民，很多人目前仍尚未脫困，這是台灣第一次碰到如此可怕且危險的災難，需要大家幫忙這些災民度過困境。

堰塞湖 馬太鞍溪 傅崐萁 卓榮泰

延伸閱讀

勘災一度傳遇堰塞湖溢流水變大 卓榮泰：不足以再次潰堤

槓上！卓榮泰災區批撤離有瑕疵 傅崐萁：行政院不要卸責只出一張嘴

普發現金拒領選項政院急喊卡 黃國昌嗆卓榮泰「蠢到爆」

批花縣府沒實體開會、提疏散計畫 陳培瑜：傅崐萁忙拍片推責

相關新聞

卓榮泰指撤離計畫有瑕疵！ 傅崐萁批沒人性「請賴總統停止網軍攻擊」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。行政院長卓榮泰今前往勘災，聲稱撤離計劃是有瑕疵，與在地立委傅崐萁槓...

李鴻源：馬太鞍堰塞湖是「潰壩」 劉世芳二周前致電後即時模擬疏散

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，現已釀14人死亡。水利專家、內政部前部長李鴻源表示，面對堰塞湖目前唯一方法就是預警、疏散，...

槓上！卓榮泰災區批撤離有瑕疵 傅崐萁：行政院不要卸責只出一張嘴

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。行政院長卓榮泰今指出，在8月12日楊柳颱風時，政府已要求做好全部的...

堰塞湖溢流釀災 陳駿季曾說「沒立即潰堤危險 挖溢洪道風險高」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，現已釀14人死亡。農業部長陳駿季曾在8月13日黨團協商說，經評估他們認為沒有立即「潰堤」的...

鄭天財曝「早知堰塞湖10月溢流」 開協調會政院卻消極回應

花蓮堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉重大災情，國民黨立委鄭天財（Sra Kacaw）指出，他早在8月就發現問題，並於災後特別條...

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 水利署長曝「水量超過堤防設計4倍以上」

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨午溢流，大水沖進光復市區，民眾質疑堤防有缺口，造成慘重災情。水利署長林元鵬今否認，也澄清那是河川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。