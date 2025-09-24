卓榮泰指撤離計畫有瑕疵！ 傅崐萁批沒人性「請賴總統停止網軍攻擊」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。行政院長卓榮泰今前往勘災，聲稱撤離計劃是有瑕疵，與在地立委傅崐萁槓上，傅痛批，市府全配合中央單位調度搜救沒日沒夜救災卻還要承受網軍惡意攻擊，呼籲賴清德總統、卓榮泰、綠委停止這種沒人性行為，全力協助鄉親度過這場災難。

傅崐萁指出，7月26日就不斷在反應希望中央行政院國防部，用爆破方式解堰塞湖，更納入颱風丹娜斯600億災後重建條例預算中交由行政院處理，但農業部到昨天都聲稱沒有立即性危險，但事情一發生整個網軍側翼就在全面性攻擊，痛批整個執政政府、社會「良心在哪裡？」

傅崐萁說，現在已經有17位罹難，更有100多位民眾下落不明，這些人都是因為相信政府所說沒有立即性危險，花蓮縣政府也是完全按造陽明交大和台大團隊在內專業建議，包含垂直避難、醫療支援還是收容所的設立，所有工作都已執行。他們不眠不休地在救人，呼籲賴總統、卓榮泰、民進黨的立委及網軍要有點人性，不要在惡意攻擊。

傅崐萁表示，現階段只能趕快釐清救人，短時間內橋被衝斷導致物資無法送進來，現在收容所內不但缺慢性病的藥，就連床墊都沒有，呼籲社會各界一起協助災民，很多人目前仍尚未脫困，這是台灣第一次碰到如此可怕且危險的災難，需要大家幫忙這些災民度過困境。