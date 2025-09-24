快訊

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

李鴻源：馬太鞍堰塞湖是「潰壩」 劉世芳二周前致電後即時模擬疏散

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
水利專家、內政部前部長李鴻源直言，面對堰塞湖目前唯一方法就是預警、疏散。圖／聯合報資料照片
水利專家、內政部前部長李鴻源直言，面對堰塞湖目前唯一方法就是預警、疏散。圖／聯合報資料照片

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，現已釀14人死亡。水利專家、內政部前部長李鴻源表示，面對堰塞湖目前唯一方法就是預警、疏散，且馬太鞍溪堰塞湖目前還不是潰堤，兩周前內政部長劉世芳曾打給他，請他找專家預測，最後根據模擬疏散7、8千人，不然災情恐怕比大家想得嚴重。

李鴻源指出，馬太鞍溪堰塞湖目前還不是潰堤，而是潰壩，意即當水超過壩體時，整個壩體垮下來，幾千萬噸水往下衝造成一個很大的洪峰，若把下面堤防衝破，才是潰堤。李也說，內政部長劉世芳兩周前曾打給他，請他幫忙找專家預測，因此找來水利、地質專家監測模擬到哪個水位，有可能潰壩。

李說，除模擬水位何時潰壩外，團隊也預測潰壩後洪峰在什麼時間會到何處、下游河川提防哪裡有破口、會淹到那些村落等，在2、3天前便模擬完，且根據模擬紀錄疏散7、8千人，若當初沒有疏散7、8千人，災情恐怕會比大家想得更嚴重，這次可說是學者與政府合作的成功案例。

至於農業部長陳駿季8月13日曾在立院黨團協商，針對馬太鞍堰塞湖說，經評估，他們認為沒有立即潰堤的危險，且因為土質鬆軟，很多專家認為開挖溢洪道風險較高，但他們還是會努力做，只是可能無法在一年馬上清掉。

「目前唯一方法就是預警、疏散。」李鴻源說，台灣處理堰塞湖經驗不多，且堰塞湖結構不如水壩，土壩隨時會滲水、透水，何時垮無人知，不能用炸的或隨便開挖溢洪道，不清楚臨界點，若壩體垮下來對施工人員非常危險。而這次專家監測雖然知道何時水位溢頂潰壩，但以何種方式潰，學界無法像水庫那般精準掌控，只能說台灣未來一定會再發生。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情,市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影

