馬太鞍堰塞湖重災難防？專家曝無法及早處理原因 「還有2個正在監測」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人。事發後，有些人會好奇「堰塞湖怎麼不早點處理」？粉專「翻轉地理教室」發文科普，直言台灣地質環境特殊，堰塞湖問題很難在短時間內引流處理，只能預警與防災宣導。

所謂「堰塞湖」，是指河谷或河床因被淤塞，蓄水到一定程度所形成的湖泊，通常是因山崩、土石流或火山熔岩堵塞河道所造成。台灣位處板塊交界帶，地勢陡峭、地質破碎，再加上颱風、地震頻繁，山區河道被土石淤塞的情況非常常見。

從1979年以來，台灣就有高達88個有數位紀錄的堰塞湖，不少案例甚至還沒來得及處置就已潰決，或是經判斷後無立即危險而採持續觀察，有安全疑慮的則會有相關配套措施。

粉專舉例，目前仍存在的「堰塞湖」包括陽明山的夢幻湖、花蓮縣鯉魚潭、九份二山堰塞湖、水漾森林，其中台灣歷史上紀錄最早的堰塞湖是「草嶺潭」。「草嶺潭」自1862年起因地震形成，並於1898年因溢流破壞潰決。之後又因地震、豪雨等因素，總共5次形成堰塞湖。

「草嶺潭」規模最大的一次形成是在1999年921地震，直到2004年7月2日因敏督利颱風帶來豪雨，草嶺潭為沙石所淤滿並發生潰堤而消失，在此期間最大蓄水量估計堪比石門水庫，是相當驚人的量體。第五次形成的草嶺潭，是發生在今年7月初丹娜絲颱風豪雨後，但不到三天便消失。

至於這次釀災的花蓮馬太鞍堰塞湖，是今年7月中旬薇帕颱風帶來豪雨，上游國有林地大規模崩塌，土石堵塞河道後形成，回水體積高達1490萬立方公尺，總體水量約是石門水庫蓄水量的十分之一。粉專直言，考量許多因素，很難在短時間內引流處理，例如：在這樣的地形挖溢洪道、引流疏散下游大量民眾等，頂多只能預警與防災宣導。

除了馬太鞍，目前尚處於監測中的堰塞湖還包括2024年11月康芮颱風所形成的「新竹泰崗溪」，以及今年1月21日嘉義、台南地震後出現的「花蓮樂樂溪」。

粉專強調，未來極端氣候將更加頻繁，預報與防災更顯重要，以今年五月底發生的瑞士阿爾卑斯山冰川崩塌案為例，當地得力於監測系統，於前一周疏散小鎮居民，因此可以把災害降到最低。