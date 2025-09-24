卓榮泰視察馬太鞍斷橋 傅崐萁要求釐清堰塞湖責任爆口角

花蓮馬太鞍堰塞湖發生溢流，大量洪水泥砂淹沒光復鄉市區，閣揆卓榮泰今天趕往當地視察災情。卓榮泰要求短期內確保安全，中長期則按照交通部計畫儘快恢復橋梁交通。立委傅崐萁當場要求中央釐清堰塞湖到底屬於中央或地方權責，更要網軍停止攻擊救災團隊。

由於台九線馬太鞍斷橋處今天稍早再次傳出上游可能溢流甚至潰堤，卓榮泰車隊經評估後，比預計時間晚了約一個小時抵達斷橋處，在視察過程中，原民會副主委陳義信仍一直提醒水位已經越來越高。

卓榮泰表示，經過研判，馬太鞍溪堰塞湖是自然流出不是再次潰堤。對於光復鄉及台九線，短期要趕快做好安全維護，中長期則要按公路局計畫來推動重建，度過這個不安全的時候。

卓榮泰強調，現在還有120多人失聯，還有14人不幸往生，尤其要查清楚，為何已經要求撤離的地方卻沒有徹底執行？他說現在不是要究責，是要把事情找出來，對於不幸罹難者也會給予必要救助。

他進一步強調，昨天開始已經要求嚴密監控，從7月26日起就已經嚴密監控堰塞湖，楊柳颱風時就已經做過一次撤離，昨天也要求撤離，但現在看起來顯然有瑕疵。

卓榮泰說，賴總統已經指示軍方全面進駐救援，並且成立前進協調所，包括經濟部、原民會和環境部等單位，衛福部也已要求醫療人員、藥品全數供應，全面展開協助地方。

卓榮泰視察期間，傅崐萁也出現在現場，說明災情一半話鋒一轉，要求卓揆先釐清，堰塞湖到底在台灣那個縣市是歸地方政府管？不過卓回應「今天不講這個，今天把事情做好就好....」一旁的綠委沈伯洋也反嗆傅「我們現在先救災可以嗎？」

卓揆說他現在擔心100多個失聯民眾「大家都救災」，隨即轉身離去，傅崐萁則仍強調，河川的各段分屬林業署、水保署、水署，明明都是中央，有哪個堰塞湖是地方管的？

傅崐萁說，從7月26日起就不斷反映希望行政院、國防部用爆破方式處理堰塞湖，當初南投堰塞湖用爆破就可解決。但農業部長到昨天都還說沒有立即危險，然而事情一發生「整個網軍側翼就在攻擊」，地方政府徹夜未眠在全力救人，還要受到這樣攻擊，這個執政政府良心在哪裡？

對於卓榮泰質疑罹難者為何沒有及時撤離？傅崐萁反批這是不負責任的閣揆，他說行政院指導的撤離有「垂直撤離」、「前往收容所」和「依親」等三種方式，現在幾乎卡住都是垂直撤離的，尤其老人家行動不便，都來不及跑到高樓層。

傅崐萁強調，周一晚上就已經擴大範圍宣導撤離，但行政院只出一張嘴，人民相信政府說沒有立即危險，權責就在行政院。