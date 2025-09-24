快訊

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰視察馬太鞍斷橋 傅崐萁要求釐清堰塞湖責任爆口角

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰今在災區指出撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁反駁。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰今在災區指出撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁反駁。記者王燕華／攝影

花蓮馬太鞍堰塞湖發生溢流，大量洪水泥砂淹沒光復鄉市區，閣揆卓榮泰今天趕往當地視察災情。卓榮泰要求短期內確保安全，中長期則按照交通部計畫儘快恢復橋梁交通。立委傅崐萁當場要求中央釐清堰塞湖到底屬於中央或地方權責，更要網軍停止攻擊救災團隊。

由於台九線馬太鞍斷橋處今天稍早再次傳出上游可能溢流甚至潰堤，卓榮泰車隊經評估後，比預計時間晚了約一個小時抵達斷橋處，在視察過程中，原民會副主委陳義信仍一直提醒水位已經越來越高。

卓榮泰表示，經過研判，馬太鞍溪堰塞湖是自然流出不是再次潰堤。對於光復鄉及台九線，短期要趕快做好安全維護，中長期則要按公路局計畫來推動重建，度過這個不安全的時候。

卓榮泰強調，現在還有120多人失聯，還有14人不幸往生，尤其要查清楚，為何已經要求撤離的地方卻沒有徹底執行？他說現在不是要究責，是要把事情找出來，對於不幸罹難者也會給予必要救助。

他進一步強調，昨天開始已經要求嚴密監控，從7月26日起就已經嚴密監控堰塞湖，楊柳颱風時就已經做過一次撤離，昨天也要求撤離，但現在看起來顯然有瑕疵。

卓榮泰說，賴總統已經指示軍方全面進駐救援，並且成立前進協調所，包括經濟部、原民會和環境部等單位，衛福部也已要求醫療人員、藥品全數供應，全面展開協助地方。

卓榮泰視察期間，傅崐萁也出現在現場，說明災情一半話鋒一轉，要求卓揆先釐清，堰塞湖到底在台灣那個縣市是歸地方政府管？不過卓回應「今天不講這個，今天把事情做好就好....」一旁的綠委沈伯洋也反嗆傅「我們現在先救災可以嗎？」

卓揆說他現在擔心100多個失聯民眾「大家都救災」，隨即轉身離去，傅崐萁則仍強調，河川的各段分屬林業署、水保署、水署，明明都是中央，有哪個堰塞湖是地方管的？

傅崐萁說，從7月26日起就不斷反映希望行政院、國防部用爆破方式處理堰塞湖，當初南投堰塞湖用爆破就可解決。但農業部長到昨天都還說沒有立即危險，然而事情一發生「整個網軍側翼就在攻擊」，地方政府徹夜未眠在全力救人，還要受到這樣攻擊，這個執政政府良心在哪裡？

對於卓榮泰質疑罹難者為何沒有及時撤離？傅崐萁反批這是不負責任的閣揆，他說行政院指導的撤離有「垂直撤離」、「前往收容所」和「依親」等三種方式，現在幾乎卡住都是垂直撤離的，尤其老人家行動不便，都來不及跑到高樓層。

傅崐萁強調，周一晚上就已經擴大範圍宣導撤離，但行政院只出一張嘴，人民相信政府說沒有立即危險，權責就在行政院。

堰塞湖 馬太鞍溪 傅崐萁 卓榮泰

延伸閱讀

槓上！卓榮泰災區批撤離有瑕疵 傅崐萁：行政院不要卸責只出一張嘴

普發現金拒領選項政院急喊卡 黃國昌嗆卓榮泰「蠢到爆」

卓榮泰光復災區視察現場突傳又溢流 還好虛驚一場

批花縣府沒實體開會、提疏散計畫 陳培瑜：傅崐萁忙拍片推責

相關新聞

卓榮泰指撤離計畫有瑕疵！ 傅崐萁批沒人性「請賴總統停止網軍攻擊」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。行政院長卓榮泰今前往勘災，聲稱撤離計劃是有瑕疵，與在地立委傅崐萁槓...

李鴻源：馬太鞍堰塞湖是「潰壩」 劉世芳二周前致電後即時模擬疏散

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，現已釀14人死亡。水利專家、內政部前部長李鴻源表示，面對堰塞湖目前唯一方法就是預警、疏散，...

槓上！卓榮泰災區批撤離有瑕疵 傅崐萁：行政院不要卸責只出一張嘴

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。行政院長卓榮泰今指出，在8月12日楊柳颱風時，政府已要求做好全部的...

堰塞湖溢流釀災 陳駿季曾說「沒立即潰堤危險 挖溢洪道風險高」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，現已釀14人死亡。農業部長陳駿季曾在8月13日黨團協商說，經評估他們認為沒有立即「潰堤」的...

鄭天財曝「早知堰塞湖10月溢流」 開協調會政院卻消極回應

花蓮堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉重大災情，國民黨立委鄭天財（Sra Kacaw）指出，他早在8月就發現問題，並於災後特別條...

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 水利署長曝「水量超過堤防設計4倍以上」

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨午溢流，大水沖進光復市區，民眾質疑堤防有缺口，造成慘重災情。水利署長林元鵬今否認，也澄清那是河川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。