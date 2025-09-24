馬太鞍堰塞湖會潰堤？專家示警一情況恐破壞壩體基礎而產生潰堤

樺加沙颱風外圍環流挾強勁風雨，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥流沖到下游，花蓮光復鄉成一片汪洋，截至今日上午，最新傷亡數字14死、34傷、124人失聯。救災工作仍在進行中，卻傳出第三波溢流又來了，雖是虛驚一場，現場災民已如驚弓之鳥，專家指出，要小心溢流洪水是否破壞壩體基礎而產生潰堤。

農業部委託國立東華大學做的馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，其中專家整體研判要點中，彰師地理系陳毅青系主任昨天曾提出建言，洪水溢流壩頂後，會開始下切堰塞壩形成缺口，讓水體快速排出，直到水流剪應力小於壩體材料強度。該壩體看起來多由大理岩巨礫組成，可能還會維持一定高度，就要小心溢流洪水是否破壞壩體基礎而產生潰堤。

9/21台大防災團隊提出新版的潰壩影響範圍圖資供花蓮縣府防救災團隊參考。

9/17研討會議後，更新風險情境：近期專家共識將「最可能情境」由極端潰壩改為「晴天溢流、下切約50公尺」之沖刷型事件；但各單位仍需備妥極端潰壩備案，避免低估高衝擊尾端風險。

壩體穩定性初步判為「穩定」但溢流期仍有沖刷破壞風險；在極端條件下若發生潰決，洪峰抵達下游重點保全點時間很短（約40–60分鐘），需以監測預警與下游防護為優先。

短期內的壩頂工程（降挖、爆破、虹吸）均評估為不可行；中長期將持續檢討通達道路、持續清淤與防砂工程配置，並滾動調整警戒區與對策。

