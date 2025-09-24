影／花蓮堰塞湖溢流釀災 水利署長曝「水量超過堤防設計4倍以上」

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨午溢流，大水沖進光復市區，民眾質疑堤防有缺口，造成慘重災情。水利署長林元鵬今否認，也澄清那是河川設計必要的開口堤，主因是水流真的太大，超過堤防的設計標準4倍以上。

水利署長林元鵬表示，「這次的量真的是太大了，比我們設計標準大了4倍，而且夾雜沙石下來，力道又比原來純粹是水的力量還要來得大，才會造成好幾個段落、橋樑有破損情形。」

林元鵬解釋，整個河段有好幾個地點都有溢堤，超過堤防的高度，這次流量遠超過設計標準的4倍以上，是相當大的流量，經過今天早上查證，下游右側有將近300公尺的堤防破損，也導致一些河川的水跑到市區；橋樑倒塌後，也有阻水的效果。

他強調，開口堤在河川設計有其必要性，有利於都市的排水加速，而且開口堤的高度與計畫水位一樣高。這裡設計3個開口堤，因為流量特別的大，超出堤防的高度，所以在整個河段上面有好幾個段落都有溢堤、跑到市區，跟開口堤沒有絕對關係，「不是開口堤造成這次淹水的原因。」

此次水量符合溢流預估值？林元鵬說，預估值有很多情境，包含最可能、最嚴重的情境。在情境裡，因為沙石的種類跟特性，認為沙石不一定一次性全部下來，而這次下來的量特別大，還是在評估方案的可能性之一。