快訊

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

聽新聞
0:00 / 0:00

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 水利署長曝「水量超過堤防設計4倍以上」

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／花蓮即時報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨午溢流，大水沖進光復市區，民眾質疑堤防有缺口，造成慘重災情。水利署長林元鵬今否認，也澄清那是河川設計必要的開口堤，主因是水流真的太大，超過堤防的設計標準4倍以上。

水利署長林元鵬表示，「這次的量真的是太大了，比我們設計標準大了4倍，而且夾雜沙石下來，力道又比原來純粹是水的力量還要來得大，才會造成好幾個段落、橋樑有破損情形。」

林元鵬解釋，整個河段有好幾個地點都有溢堤，超過堤防的高度，這次流量遠超過設計標準的4倍以上，是相當大的流量，經過今天早上查證，下游右側有將近300公尺的堤防破損，也導致一些河川的水跑到市區；橋樑倒塌後，也有阻水的效果。

他強調，開口堤在河川設計有其必要性，有利於都市的排水加速，而且開口堤的高度與計畫水位一樣高。這裡設計3個開口堤，因為流量特別的大，超出堤防的高度，所以在整個河段上面有好幾個段落都有溢堤、跑到市區，跟開口堤沒有絕對關係，「不是開口堤造成這次淹水的原因。」

此次水量符合溢流預估值？林元鵬說，預估值有很多情境，包含最可能、最嚴重的情境。在情境裡，因為沙石的種類跟特性，認為沙石不一定一次性全部下來，而這次下來的量特別大，還是在評估方案的可能性之一。

至於有民眾稱太空包沒用到，林元鵬回應，7月25日水利署確定有這個堰塞湖後，水利署各單位就加緊太空包等各項工作，河道也挖得更深，清淤40萬方，甚至很多可能會受到河川沖積的沖積坡，都有用鼎塊、防汛塊去加強加固。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨午溢流，大水沖進光復市區，民眾質疑堤防有缺口釀災，水利署長林元今澄清那是河川設計必要的開口堤。記者王燕華／報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨午溢流，大水沖進光復市區，民眾質疑堤防有缺口釀災，水利署長林元今澄清那是河川設計必要的開口堤。記者王燕華／報導
水利署長林元鵬今指出，水量真的是太大了，比設計標準大了4倍，而且夾雜沙石下來，力道又比原來純粹是水的力量還要來得大，才會造成好幾個段落、橋樑有破損。記者王燕華／報導
水利署長林元鵬今指出，水量真的是太大了，比設計標準大了4倍，而且夾雜沙石下來，力道又比原來純粹是水的力量還要來得大，才會造成好幾個段落、橋樑有破損。記者王燕華／報導

堰塞湖 馬太鞍溪 水利署

延伸閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 黃國昌批「官僚殺人」

花蓮堰塞湖溢流 鍾佳濱：綠執政縣市照921橫向調度救災資源

堰塞湖洪水釀重災！作家指「住400年原住民早知道」：花蓮溪不是吃素的

相關新聞

卓榮泰指撤離計畫有瑕疵！ 傅崐萁批沒人性「請賴總統停止網軍攻擊」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。行政院長卓榮泰今前往勘災，聲稱撤離計劃是有瑕疵，與在地立委傅崐萁槓...

李鴻源：馬太鞍堰塞湖是「潰壩」 劉世芳二周前致電後即時模擬疏散

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，現已釀14人死亡。水利專家、內政部前部長李鴻源表示，面對堰塞湖目前唯一方法就是預警、疏散，...

槓上！卓榮泰災區批撤離有瑕疵 傅崐萁：行政院不要卸責只出一張嘴

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。行政院長卓榮泰今指出，在8月12日楊柳颱風時，政府已要求做好全部的...

堰塞湖溢流釀災 陳駿季曾說「沒立即潰堤危險 挖溢洪道風險高」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，現已釀14人死亡。農業部長陳駿季曾在8月13日黨團協商說，經評估他們認為沒有立即「潰堤」的...

鄭天財曝「早知堰塞湖10月溢流」 開協調會政院卻消極回應

花蓮堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉重大災情，國民黨立委鄭天財（Sra Kacaw）指出，他早在8月就發現問題，並於災後特別條...

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 水利署長曝「水量超過堤防設計4倍以上」

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨午溢流，大水沖進光復市區，民眾質疑堤防有缺口，造成慘重災情。水利署長林元鵬今否認，也澄清那是河川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。