槓上！卓榮泰災區批撤離有瑕疵 傅崐萁：行政院不要卸責只出一張嘴

聯合報／ 記者王燕華李承穎／連線即時報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。行政院長卓榮泰今指出，在8月12日楊柳颱風時，政府已要求做好全部的撤離計劃，昨天也依此計劃能夠徹底撤離，「現在看來是有瑕疵的。」國民黨立委傅崐萁怒批，行政院不要再推諉責任，只出一張嘴。

卓榮泰今天到災區視察指出，目前心裡最焦急的是還有100多位失聯的民眾，對於14名不幸往生的民眾，必須查明為什麼在政府要求撤離的地方，沒有執行撤離，造成這樣的不幸，並非追究責任，而是要將事實找出來。他感到「最大遺憾，必須提供必要救助」。

他指出，政府已要求進行嚴密的監控，從 7月26日到現在，一直持續嚴密監控這個堰塞湖，在 8 月 12 號楊柳颱風時，政府已要求做好全部的撤離計劃，昨天也依此計劃能夠徹底撤離，但現在看來是有瑕疵的。

也在場視察災區的傅崐萁聽了之後，當場跟卓榮泰唇槍舌戰，傅批卓「都是我們在救災」，卓則神情不悅，拍拍傅崐萁肩膀說，「大家都在救」。

傅崐萁不滿說，真是不負責任的行政院長，他們要求撤離有三種，一種是垂直撤離，第二到收容所，第三是依親，但是現在垂直撤離，災民從一樓根本來不及跑到二樓逃生，老人家行動不便都來不及，採取的垂直避難是依照行政院提出的避難方式。

傅崐萁說，周一晚上就擴大撤離範圍，地方完全按照台大所說的擴大範圍，行政院要求的事情只出一張嘴，地方都在徹夜救援 ，行政院起初還說沒有立即危險，「不要再攻擊、推諉責任，勇敢面對、把人救出來才是政府該做的事情」。

行政院長卓榮泰今在災區指出撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁反駁。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰今在災區指出撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁反駁。記者王燕華／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

