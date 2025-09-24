快訊

馬太鞍溪堰塞湖釀災與開口堤有關？ 水利署：溢流水量超過預估4倍

中央社／ 台北24日電
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨午溢流，大水沖進光復市區，民眾質疑堤防有缺口釀災，水利署長林元今澄清那是河川設計必要的開口堤。聯合報記者王燕華／報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流釀災，經濟部水利署長林元鵬今天表示，此次釀災與河道3個開口堤無絕對關係，主要是溢流流量超過預計4倍，且夾雜砂石，比純粹水流的力道要大，才會有好幾個堤防破損等情形。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成死傷，行政院長卓榮泰昨天晚間指示成立前進協調所後，今天也將赴花蓮視察馬太鞍溪橋、台鐵光復站等災損情形與後續處置，並至前進協調所聽取堰塞湖災害說明及災後處置情形，同時了解行動基地台進駐情形。

外界關注水淹市區原因，林元鵬在現場受訪指出，馬太鞍溪堰塞湖下游南側有將近300公尺的堤防破損，導致河川水流進到市區，加上橋梁倒塌後有阻水效果，因此整個河段有好幾個地方溢堤，溢流流量超過估計標準的4倍以上。

林元鵬表示，確定有堰塞湖後，就開始加強布置太空包，另外也挖深河道清出40萬方土方，且為降低河川衝擊波，甚至也用加強加固的水泥鼎塊、防汛塊，但最終溢流流量大了4倍並夾雜砂石，力道比純粹水的力道還要大，才會有好幾個段落破損以及橋損。

媒體詢問，淹水是否與3個河道開口堤有關。林元鵬說，沒有絕對關係，因為開口堤的高度與堤防相同，主要用於加速都市排水，這次淹水是因為流量超過估計的4倍。

