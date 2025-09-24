馬太鞍溪堰塞湖溢流 專家：應設更多監測點精準掌握潰壩時間點

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，洪水夾帶砂石沖毀下游馬太鞍溪橋，台9線光復北上交通中斷，也造成光復鄉市區嚴重災情。專家表示，堰塞湖最終的命運就是潰壩，水利部門能做的就是之後設置更多監測點，並盡可能掌握崩潰時間點，也強調馬太鞍溪屬中央管河川，花蓮縣政府近幾個月已做了該做的應變措施，不樂見災害當下的權責問題泛政治化。

外界關注為何堰塞湖溢堤前不能透過相關壩頂工程引流減少蓄水量，林保署表示，因堰塞湖位處偏遠山區，無道路可及，連人員都無法以步行到達，必須倚賴空勤總隊直升機接運始能安裝水位監測儀器，工程重機具無法運抵。即使不會再發生颱風或豪大雨，僅以一般雨量情況推估，堰塞湖也會在10月初溢流，以工程手段介入根本在技術上與時效上無法達成，最後評估不可行。

成功大學水利及海洋工程系名譽教授高家俊表示，水壩工程的覆土都須要把土夯實，例如曾文水庫就是土石壩，中間有一層是不透水的黏土層把水隔開，兩邊再用土夯實，使其可以承受水壓和重量，這是很嚴謹的施工過程，但堰塞湖是因為山崩、土石流等堵塞了河谷和河床而形成，壩體有土有石頭還有空隙，幾波大雨下來可能就完全沒辦法控制，因此堰塞湖最終的命運就是潰壩，水利部門能做的事只能盡量設置監測點並掌握崩潰時間點。

高家俊指出，花蓮溪屬中央管河川，馬太鞍溪則是花蓮溪的支流，相關防洪、治理其實都是中央權責，堰塞湖壩體本身能否穩定也是中央的工作，這也是為什麼行政院會指示農業部成立專案小組，花蓮縣政府的權責則是負責下游應變措施，包含監控、疏散居民等工作，這次也事先撤離民眾，地方已經做了該做的應變措施，沒什麼好吵的。

高家俊說，縣政府的水利部門從業人員和中央經濟部水利署，雙方之間的聯繫理當相當足夠，防洪救災沒必要泛政治化。