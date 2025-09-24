批花縣府沒實體開會、提疏散計畫 陳培瑜：傅崐萁忙拍片推責

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對颱風災情，民進黨團書記長陳培瑜表示，中央自第一時間就動員，花蓮縣政府19日卻未實體出席會議，尤其國民黨立委傅崐萁（右）忙拍片推責，「縣府沒好好配合林保署開會跟提出人力疏散計畫，不用負責？」圖／聯合報系資料照
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉發生嚴重災情。民進黨立院黨團今開記者會，民進黨團書記長陳培瑜表示，中央自第一時間就動員，花蓮縣政府19日卻未實體出席會議，尤其國民黨立委傅崐萁忙拍片推責，「縣府沒好好配合林保署開會跟提出人力疏散計畫，不用負責？」

民進黨立院黨團今開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一」記者會，陳培瑜表示，行政團隊昨晚起加班研議因應，行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴都將赴花蓮視察、交通部長陳世凱昨晚也趕到災區，綠委沈伯洋也開車前往協助，雖然洪水逐步退去，現場仍有大量淤泥及後續救災、傷亡善後與家園恢復，需要全民團結完成。

陳培瑜說，農業部林保署因憂颱風可能影響台灣，早在19日就開第二次專案會議並發布新聞稿，說明已提出緊急疏散建議，但花蓮縣政府表示無法實體參與，僅派消防局、農業處、民政單位與光復鄉公所線上參與，質疑若未落實專家建議。

「傅崐萁要不要出面幫太太說話？」陳培瑜表示，傅崐萁及在野黨人士刻意帶風向，將責任推給中央，甚至配合操作，令人遺憾，花蓮縣政府沒有好好配合林保署參與會議，也沒有提出人力疏散計畫、應變措施，難道完全不用負責？

陳培瑜強調，救災應該是全民優先，不該在這時候噴政治口水，尤其傅崐萁忙於拍片推責，卻未能清楚說明縣府在第一時間的疏散作為，「若一直甩鍋，真的是令人感到遺憾。」

陳培瑜認為，全國人民此時此刻「都是花蓮人」，應攜手協助災後重建，她說自己曾在花蓮生活十多年，不希望任何政治人物消費災情，應專注在如何加速復原災區。

堰塞湖 馬太鞍溪 傅崐萁 徐榛蔚

堰塞湖溢流釀災 陳駿季曾說「沒立即潰堤危險 挖溢洪道風險高」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，現已釀14人死亡。農業部長陳駿季曾在8月13日黨團協商說，經評估他們認為沒有立即「潰堤」的...

鄭天財曝「早知堰塞湖10月溢流」 開協調會政院卻消極回應

花蓮堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉重大災情，國民黨立委鄭天財（Sra Kacaw）指出，他早在8月就發現問題，並於災後特別條...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 黃國昌批「官僚殺人」

民眾黨立院黨團總召黃國昌、立委張啟楷上午在黨團舉行記者會。黃國昌表示一早就打電話給國民黨團總召傅崐萁，表達台灣民眾黨對於...

堰塞湖洪水釀重災！作家指「住400年原住民早知道」：花蓮溪不是吃素的

強颱「樺加沙」昨(23)日夾帶豪雨重創花蓮，光復鄉馬太鞍溪因土石崩落形成堰塞湖，壩頂溢流造成溪水暴漲，沖斷馬太鞍溪橋並淹沒市區，居民緊急撤離。雖然中央氣象署昨日上午已發出警示，但地方應變與撤離速度仍引發爭議。

花蓮堰塞湖溢流釀死傷 學者：事前預防有困難

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨日下午溢流造成當地災情、居民死傷。是否可以事前施工防範，學者分析，堰塞湖在深山密林中，事前針對湖邊...

