批花縣府沒實體開會、提疏散計畫 陳培瑜：傅崐萁忙拍片推責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉發生嚴重災情。民進黨立院黨團今開記者會，民進黨團書記長陳培瑜表示，中央自第一時間就動員，花蓮縣政府19日卻未實體出席會議，尤其國民黨立委傅崐萁忙拍片推責，「縣府沒好好配合林保署開會跟提出人力疏散計畫，不用負責？」

民進黨立院黨團今開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一」記者會，陳培瑜表示，行政團隊昨晚起加班研議因應，行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴都將赴花蓮視察、交通部長陳世凱昨晚也趕到災區，綠委沈伯洋也開車前往協助，雖然洪水逐步退去，現場仍有大量淤泥及後續救災、傷亡善後與家園恢復，需要全民團結完成。

陳培瑜說，農業部林保署因憂颱風可能影響台灣，早在19日就開第二次專案會議並發布新聞稿，說明已提出緊急疏散建議，但花蓮縣政府表示無法實體參與，僅派消防局、農業處、民政單位與光復鄉公所線上參與，質疑若未落實專家建議。

「傅崐萁要不要出面幫太太說話？」陳培瑜表示，傅崐萁及在野黨人士刻意帶風向，將責任推給中央，甚至配合操作，令人遺憾，花蓮縣政府沒有好好配合林保署參與會議，也沒有提出人力疏散計畫、應變措施，難道完全不用負責？

陳培瑜強調，救災應該是全民優先，不該在這時候噴政治口水，尤其傅崐萁忙於拍片推責，卻未能清楚說明縣府在第一時間的疏散作為，「若一直甩鍋，真的是令人感到遺憾。」

陳培瑜認為，全國人民此時此刻「都是花蓮人」，應攜手協助災後重建，她說自己曾在花蓮生活十多年，不希望任何政治人物消費災情，應專注在如何加速復原災區。