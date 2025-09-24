陳駿季8月稱堰塞湖「沒有立即潰堤危險」 黃國昌嗆官僚殺人
強烈颱風樺加沙引發豪雨，馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，全體國人都為此感到難過，沒想到民進黨卻持續造謠，農業部長陳駿季更在今年8月脫口「沒有立即潰堤危險」，這就叫做所謂的官僚殺人，麻煩事情做完就知所進退。
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，針對樺加沙釀成花蓮多起重大災情，黃國昌透露早前致電國民黨立委傅崐萁，對方在第一時間從台北趕回花蓮，「整整開了快要8小時的車」，特別是馬太鞍溪堰塞湖的災情，還有許多鄉親深陷在淤泥當中，民眾黨團對此感到難過與哀悼。
黃國昌說，民眾黨團希望逝者安息、花蓮鄉親早日脫離險境，然而執政黨毫無人性持續造謠，民進黨立委吳思瑤昨天在臉書發文，宣稱花蓮縣長徐榛蔚目前人在國外，怎麼會連這種事都幹得出來，「人家在救災妳在造謠，目的僅是要為民進黨謀取政治利益。」
黃國昌提及，大家都在關心花蓮忙著救災，民進黨卻是在進行政治攻擊，針對馬太鞍溪堰塞湖釀成重大災情，地方民代早在今年上半年就不斷提醒，拜託行政院督導工程會、農業部、經濟部及花蓮縣政府研提方案，陳駿季8月更在立法院聲稱「經過評估沒有立即潰堤危險」。
黃國昌直言，陳駿季坐在立法院講幹話，如今要如何面對花蓮鄉親，現在有多少條人命背在身上，「你已經推諉塞責夠久了，事情做完之後知所進退，這就叫做官僚殺人」，原來民進黨的官位這麼好當，只要待在辦公室打擊政敵，釀成災禍還要繼續造謠搞鬥爭。
黃國昌強調，如何給予花蓮鄉親生活方面的協助，乃至於所有不幸傷亡者必要的撫卹，行政院長卓榮泰必須說清楚講明白，「政府必須負起責任，民眾黨團絕對會全力支持，而且會非常嚴肅地在國會要求咎責。」
