鄭天財曝「早知堰塞湖10月溢流」 開協調會政院卻消極回應

花蓮堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉重大災情，國民黨立委鄭天財（Sra Kacaw）指出，他早在8月就發現問題，並於災後特別條例附帶決議要求政府處理，當時農業部也評估堰塞湖將於10月初溢流，行政院卻僅由水利署清淤，並未接受他開挖溢洪道的建議；現在情況一團亂，行政院應盡速釐清情況，好接下來根除問題。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨因颱風豪雨滿水溢流，下午先沖斷馬太鞍溪橋，兩波洪峰隨即如海嘯般沖進光復鄉市區，截至昨晚7時，造成2人死亡、28人受傷、30人失聯，一度造成263人受困行政院長卓榮泰晚間已指示在花蓮光復鄉成立前進協調所。據今早最新數據，死亡數已攀升至14人。

鄭天財指出，從過往報導、林業署及花蓮縣政府的相關資訊來看，早就已經發現花蓮馬太鞍堰塞湖的問題，所以他在「災後復原重建特別條例」要通過時，就提出附帶決議「請行政院督導行政院公共工程委員會、農業部、經濟部及花蓮縣政府研提減災、監測、疏散和工程方案」，並於8月15日院會通過。

鄭天財表示，他後來接著在8月22日開協調會，請相關部會盡快處裡花蓮馬太鞍堰塞湖的問題，當時就知道堰塞湖壩體是崩塌土石，難以防範潰壩，而農業部林業署也評估堰塞湖將於10月初溢流。因此他請行政院加強督導各機關積極評估規畫開挖溢洪道等工程；同時並建議，應該要調軍方直升機吊掛挖土機前往，若實在有困難也應該用人力方式慢慢挖，讓堰塞湖的水開始慢慢流，而非等到豪雨來時潰堤，導致社區及部落都難以承受住。

鄭天財感嘆，行政院相關部會後來並未參考他的意見，而後雖然有設專案小組，但由農業部主政，這種事情實在不是農業部林業署可以處理的，尤其涉及工程，應該由行政院工程會、水利署、水保局等來做才專業，總之最後並無積極處理，僅由水利署對河道清淤，但這並非根本之道。

鄭天財說明，目前水利署、公路局、林業署、花蓮縣政府等單位正加緊辦理河道疏濬及堤基強化工程，並將協助於可能溢堤地點預布抽水機等。不過他也提到，目前他本人就在花蓮縣光復鄉，一片混亂，根本還能以搞清楚狀況，也不知道馬太鞍堰塞湖現況是如何，請行政院好好釐清現況及癥結點，並趕快做下一步來根除問題。