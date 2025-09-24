快訊

傅崐萁：徐榛蔚颱風襲台前就花蓮坐鎮 網軍造謠適可而止

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地死傷，花蓮縣長徐榛蔚被綠委吳思瑤指不在花蓮坐鎮。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨日趕回災區勘災，也強調徐榛蔚周一晚間颱風襲台前就在花蓮坐鎮，不眠不休視察所有災區，網軍攻擊造謠適可而止。圖／傅崐萁臉書
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地死傷，花蓮縣長徐榛蔚被綠委吳思瑤指不在花蓮坐鎮。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨日趕回災區勘災，立法院8月13日通過附帶決議，將該堰塞湖列入「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，責成中央相關部會儘速開挖溢洪道及闢建堤防，而徐榛蔚周一晚間颱風襲台前就在花蓮坐鎮，不眠不休視察所有災區，網軍攻擊造謠適可而止。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因「樺加莎」颱風豪雨造成溢流，吳思瑤昨日發文為花蓮祈福，卻在文中指徐榛蔚不在國內坐鎮。

傅崐萁說，他漏夜趕到光復災區，滿目瘡痍，令人痛心遇難人數已達14人。昨天下午獲悉堰塞湖溢流的同時，他馬上從立法院趕回花蓮光復鄉，將近7個小時終於抵達。馬太鞍溪橋斷無法南下， 193縣道土石流封路，只能走台11海線至豐濱接光豐公路，沒想到光豐公路走到一半也封路，只能繼續南下到長濱，走玉長公路到玉里，再北上到光復。

傅崐萁表示，看到整個光復市區被淹沒，滿目瘡痍災民的無助無奈，他由衷的難過與痛心，只希望儘快協助災民重建家園，回復原有的生活。台鐵直到今天上午才恢復正常通行，沿路路況都不太好，豪雨造成地質鬆軟，請返鄉及外出工作的鄉親務必小心，嚴防土石流及落石。

傅崐萁指出，地震颱風都是天然災害，地震受損硬體設施可在震後立即搶修，但此次水淹光復全鄉，堰塞湖溢流沖刷下來的淤泥，造成嚴重人命傷亡及財產損失，必須等水退才能進行修復。

傅崐萁說明，今天花蓮還在下大雨，善後工作沈重艱難，光復鄉所有藥房全部淹沒，昨晚許多慢性病患命懸一線，民眾必須到玉里榮民醫院就醫拿藥，而且還得從台東繞路才能到，災情狀況遠遠超過行政院評估，更不是像農業部長陳駿季所講「沒有立即潰堤的危險」。

傅崐萁強調，河川流域主管權責是在中央，上游林業署、中游水保署、下游水利署。每逢大雨，馬太鞍溪堰塞湖周邊居民必定強制撤離，今年7月兩個大颱風衝擊下，更是立即危險區域，徐榛蔚從7月底就請求中央協助，立法院在8月13日通過附帶決議，將馬太鞍溪堰塞湖列入丹娜絲災後重建條例，責成中央相關部會儘速開挖溢洪道及闢建堤防，徐縣長周一晚間颱風襲台前就回到花蓮坐鎮，兩天來不眠不休視察所有災區。「網軍攻擊造謠，適可而止吧！」

