花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

馬太鞍溪堰塞湖溢流水位曾1小時降26公尺 狀況不明

中央社／ 台北24日電
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日因颱風豪雨滿水溢流，大水沖進光復鄉市區，已造成14人死亡，還有逾百人失聯。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日因颱風豪雨滿水溢流，大水沖進光復鄉市區，已造成14人死亡，還有逾百人失聯。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，造成光復鄉嚴重災情。農業部林業及自然保育署今天說，根據昨天的觀測，堰塞湖水位曾在1小時內下降26公尺，但目前山區大霧，實際狀況不明。

根據林保署監測馬太鞍溪堰塞湖即時資訊，仍顯示紅色警戒。

根據林保署的觀測，昨天下午約2時50分發生溢流，下午3時到4時，堰塞湖水位從1141公尺降到1115公尺。

林保署說，上午曾派出無人機空拍堰塞湖最新情形，但山區大霧，看不清目前狀況。

究竟馬太鞍溪堰塞湖昨天的溢流是多少，林保署說，目前無法估算，因為昨天持續降大豪雨，且堰塞湖一帶是集水區，還有很多溪流，究竟造成造成災害的水量多少來自堰塞湖，很難清楚估算。

根據花蓮縣政府委託的學術研究團隊提供資訊，馬太鞍溪堰塞湖23日下午2時50分發生壩頂溢流，發生溢堤短短30分鐘，水位就從1141公尺降到1127公尺，差距高達14公尺，換算堰塞湖面積約110公頃，等同於有1540萬噸的水瞬間湧出，相當於6000個奧運標準游泳池的水量。

另陽明交大防災中心的資訊顯示，23日堰塞湖面約137公頃，堰塞湖蓄水量約8637萬噸（滿水量約9100萬噸，已達庫容量95%），湖面距離溢流口高差約3.6公尺。堰塞湖天然壩高約200公尺、壩寬約2300公尺、壩長約600公尺，壩體體積約2億立方公尺；滿水庫容約8600至9100萬立方公尺，無豪雨條件下，約10月初可能發生壩頂溢流；若累積降雨量達400至800毫米，溢流時程將大幅提前。

陽明交大防災中心曾算出極端潰決情境，假設2小時內潰決100公尺、流出約7300萬立方公尺（80%庫容），潰後約40至60分鐘抵達下游關鍵保全點。

曾稱堰塞湖無立即潰堤危險 王鴻薇轟：陳駿季下台負責

陳駿季稱馬太鞍堰塞湖無立即潰堤危險 張惇涵：被斷章取義

堰塞湖溢流釀災 陳駿季曾說「沒立即潰堤危險 挖溢洪道風險高」

樺加沙豪大雨…堰塞湖溢流重創花蓮14死 尚有124人失聯

相關新聞

堰塞湖溢流釀災 陳駿季曾說「沒立即潰堤危險 挖溢洪道風險高」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，現已釀14人死亡。農業部長陳駿季曾在8月13日黨團協商說，經評估他們認為沒有立即「潰堤」的...

鄭天財曝「早知堰塞湖10月溢流」 開協調會政院卻消極回應

花蓮堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉重大災情，國民黨立委鄭天財（Sra Kacaw）指出，他早在8月就發現問題，並於災後特別條...

批花縣府沒實體開會、提疏散計畫 陳培瑜：傅崐萁忙拍片推責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉發生嚴重災情。民進黨立院黨團今開記者會，民進黨團書記長陳培瑜表示，中央自第一時間就動員...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 黃國昌批「官僚殺人」

民眾黨立院黨團總召黃國昌、立委張啟楷上午在黨團舉行記者會。黃國昌表示一早就打電話給國民黨團總召傅崐萁，表達台灣民眾黨對於...

堰塞湖洪水釀重災！作家指「住400年原住民早知道」：花蓮溪不是吃素的

強颱「樺加沙」昨(23)日夾帶豪雨重創花蓮，光復鄉馬太鞍溪因土石崩落形成堰塞湖，壩頂溢流造成溪水暴漲，沖斷馬太鞍溪橋並淹沒市區，居民緊急撤離。雖然中央氣象署昨日上午已發出警示，但地方應變與撤離速度仍引發爭議。

花蓮堰塞湖溢流釀死傷 學者：事前預防有困難

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨日下午溢流造成當地災情、居民死傷。是否可以事前施工防範，學者分析，堰塞湖在深山密林中，事前針對湖邊...

