馬太鞍溪堰塞湖溢流水位曾1小時降26公尺 狀況不明

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，造成光復鄉嚴重災情。農業部林業及自然保育署今天說，根據昨天的觀測，堰塞湖水位曾在1小時內下降26公尺，但目前山區大霧，實際狀況不明。

根據林保署監測馬太鞍溪堰塞湖即時資訊，仍顯示紅色警戒。

根據林保署的觀測，昨天下午約2時50分發生溢流，下午3時到4時，堰塞湖水位從1141公尺降到1115公尺。

林保署說，上午曾派出無人機空拍堰塞湖最新情形，但山區大霧，看不清目前狀況。

究竟馬太鞍溪堰塞湖昨天的溢流是多少，林保署說，目前無法估算，因為昨天持續降大豪雨，且堰塞湖一帶是集水區，還有很多溪流，究竟造成造成災害的水量多少來自堰塞湖，很難清楚估算。

根據花蓮縣政府委託的學術研究團隊提供資訊，馬太鞍溪堰塞湖23日下午2時50分發生壩頂溢流，發生溢堤短短30分鐘，水位就從1141公尺降到1127公尺，差距高達14公尺，換算堰塞湖面積約110公頃，等同於有1540萬噸的水瞬間湧出，相當於6000個奧運標準游泳池的水量。

另陽明交大防災中心的資訊顯示，23日堰塞湖面約137公頃，堰塞湖蓄水量約8637萬噸（滿水量約9100萬噸，已達庫容量95%），湖面距離溢流口高差約3.6公尺。堰塞湖天然壩高約200公尺、壩寬約2300公尺、壩長約600公尺，壩體體積約2億立方公尺；滿水庫容約8600至9100萬立方公尺，無豪雨條件下，約10月初可能發生壩頂溢流；若累積降雨量達400至800毫米，溢流時程將大幅提前。

陽明交大防災中心曾算出極端潰決情境，假設2小時內潰決100公尺、流出約7300萬立方公尺（80%庫容），潰後約40至60分鐘抵達下游關鍵保全點。