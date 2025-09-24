堰塞湖洪水釀重災！作家指「住400年原住民早知道」：花蓮溪不是吃素的

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮光復市區一片狼藉被泥巴掩埋，空拍畫面震撼。記者劉學聖／攝影

強颱「樺加沙」昨(23)日夾帶豪雨重創花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖斷馬太鞍溪橋並淹沒市區，居民緊急撤離。雖然中央氣象署昨日上午已發出警示，但地方應變與撤離速度仍引發爭議。

花蓮知名登山作家蔡日興在臉書發文指出，事發當天「早上11點之前就已經發布新聞」，地方政府掌握警訊，知道即將要溢流，也知道危險區，最後卻沒有及時撤離，「短期檢討的是地方沒錯，但長遠來看，得回到歷史」。

他強調，馬太鞍社是花東縱谷少數超過400年未遷動的阿美族部落，為什麼他們不住光復市區？指出光復平原長期人煙稀少，顯示祖先早已了解洪氾風險，「淹水是必然會發生的事，住了400年的原住民，一定知道哪裡才不會出事」。

蔡日興援引荷蘭時期與清代史料指出，花東縱谷在歷史上並非人口密集地區，馬太鞍社以北直到吉安的奇萊平原才較為熱鬧。他認為，花東縱谷土地貧瘠，日治時期興水利才大幅改善。但花蓮溪水道多變，堰塞湖溢流或潰堤在歷史上「一定發生過N次」。他並提醒，台鐵在花蓮設計路線時，光復隧道與溪口隧道皆選擇以地下隧道過溪，「早該知道這是必然的」。

蔡日興直言，「花蓮溪不是吃素的，你搶了它的河道，它早晚會跟你要回來」。

根據花蓮縣長徐榛蔚的臉書顯示，昨日上午8點39分即發文提醒鄉親，表示馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒將提前於23日8點至10點發生，經極端情境潰壩分析，洪水將於70分鐘抵達馬太鞍溪橋、洪峰120分鐘通過馬太鞍溪橋，請鄉親務必確實避難。該則避難文明確指出影響範圍區域包括光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、台9線馬太鞍溪橋、193縣道，及兩岸河防構造物。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 阿美族 洪水

