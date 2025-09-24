快訊

陳駿季曾稱「堰塞湖無立即潰堤危險」 王鴻薇轟：下台負責

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午發生溢流，洪水淹沒光復市區造成14人死亡，外界質疑中央早知情但卻未處理。國民黨立委王鴻薇今天轟，國民黨團早在協商災後重建特別預算時，就要求也要處理堰塞湖可能潰堤的問題，結果農業部長陳駿季竟然告訴立法院說，「沒有立即潰堤的危險」，如今發生這麼重大的災害，陳駿季應下台負責。

王鴻薇表示，馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成重大災害，事實上立法院審查災後重建特別預算時，國民黨團就已經提出附帶決議，要求災後重建特別預算也要處理堰塞湖可能潰堤的問題，以免造成下游居民重大災害和傷亡。

王鴻薇表示，現場陳駿季竟然告訴立法院說，「沒有立即潰堤的危險」，而且8月份也有民眾黨立委提出質詢，也就是民意代表民意機關已經向行政部門發出警訊，但是行政部門不聞不問，而且掉以輕心。

王鴻薇認為，這次造成這麼重大的災害之後，農業部長還適任嗎？還好意思繼續待在位子上嗎？未來還會發生多少災害？這件事情目前要以救災為先，但是行政院必須檢討人為過失，陳駿季應該下台以示負責。

