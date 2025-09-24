快訊

馬太鞍堰塞湖監測紀實曝光 台大防災團隊曾提出溢淹比先前預估更嚴重

聯合報／ 記者吳淑君／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡、34傷，失聯124人。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡、34傷，失聯124人。記者劉學聖／攝影

花蓮縣馬太鞍溪昨天下午因堰塞湖壩頂溢流，造成光復鄉災情嚴重，已發現14人死、34人傷、124人失聯，傷亡數字恐再增加。許多人質疑，如此重大傷亡，為何事前不能先預防處理？「馬太鞍堰塞湖」二個月監測紀實有答案，9月21日，台大防災團隊評估潰壩溢淹影響範圍將比先前預估更嚴重，可惜還是無法阻止憾事發生。

應變作為時間軸：

•7/21–7/26：形成跡象與初步偵測

•7/26–7/31：空勘啟動、量體建模、風險初評

發現堰塞湖後，成立應變小組；啟動空勘、航測建模與初評。

•8/1–8/7：機制建立與跨機關協調、壩頂現勘與安全限制

完成量體估算與DBI=1.8（相對穩定）判定，並規劃下游預警與疏散方案雛形。

•8/7–8/12：與地方研商，進行專家會議與預防性疏散

•8/12–8/14：楊柳颱風期間監測與解除警戒

楊柳颱風前後啟動預防性疏散與跨機關研判，當日完成259戶697人撤離；颱風過境後研判壩體暫穩，解除警戒，持續即時監測與整備。

•8/18–8/20：加強監測能量，遙測補強、每日通報與儀器演練

空勤協助壩頂裝設水位計，提高回傳頻率與判讀精度；同步公開監測面板與跨單位共享數據以支撐預警決策。

•8/27：農業部成立「專案小組」，明確分工三小組（壩體/工程、疏散）與時程

「專案小組」第1次會議‵，要求於10月初可能溢流前，加速清淤、補強橋梁保護，並精進監測與對外溝通。

•9/3：東華大學防災團隊製作村里避難疏散圖（第一版）

參考陽明交大防災研究團隊的分析結果，製作第一版村里避難疏散圖及GIS監測紀實故事地圖。

•9/12—9/15：預告9/16於光復、萬榮、鳳林警戒區發送「細胞廣播（CBS）測試警訊」

預告9/16於光復、萬榮、鳳林警戒區發送「細胞廣播（CBS）測試警訊」，以檢核演練時訊息送達與通報效率，避免實戰時資訊落差。

•9/16：執行「細胞廣播（CBS）演練」

會後回饋部分區域收訊不佳，NCC建議擴大基地台框選範圍至河道兩岸約5公里，並建立保全戶精準電話通報機制以補強。

•9/17：馬太鞍溪疏散撤離因應對策研擬及推動研討會

於花蓮縣消防局應變中心辦理「馬太鞍溪疏散撤離因應對策研擬及推動研討會議」，根據最新監測資料調整應變作為。

•9/19：更新馬太鞍溪潰壩影響範圍，調整避難疏散作為

專家共識將「最可能情境」由極端潰壩改為「晴天溢流、下切約50公尺」之沖刷型事件

•9/20：東華大學防災團隊製作第二版村里避難疏散圖

•9/21：台大防災團隊評估潰壩溢淹影響範圍將比先前預估更嚴重

•9/22：因應樺加沙颱風造成的豪雨，啟動預防性疏散

花蓮縣先期執行預防性疏散，下游光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉共列管1837戶、實居8524人；啟設3處收容所，並輔以依親與垂直避難等分流措施。

•9/23：14:50發生壩頂溢流，對光復鄉市區造成嚴重災情

14:50 發生壩頂溢流 15:08 首波洪峰衝到馬太鞍溪橋 15:30左右 馬太鞍溪橋遭沖斷 16:00左右土石泥流溢淹至光復市區。花蓮縣府成立應變指揮所，調度大型機具於安全時窗進駐與支援抽排、河道淨空與後續搶修。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡、34傷，失聯124人。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨溢流，大水沖進光復市區，已造成14人死亡、34傷，失聯124人。記者劉學聖／攝影

