吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因強颱豪雨造成潰堤，民進黨立委吳思瑤發文直指行政院長卓榮泰邀國民黨立委傅崐萁赴災變中心聽取簡報，是因花蓮縣長徐榛蔚不在國內。國民黨主席候選人、立院黨團書記長羅智強批評，卓揆因原要拜會立院黨團，因災情延後，善意邀請傅崐萁一同視導，吳思瑤根本胡說八道。

羅智強今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，花蓮發生重大災情，除了要表達關切、關注之外，對於吳思瑤又開始造謠感到生氣。她說找傅崐萁去災情應變中心聽取簡報是因徐榛蔚不在國內，要營造棄守花蓮形象。

羅智強說，問題是徐榛蔚確實出國，可是她知道傳出災情後立刻趕回來，已經是坐鎮花蓮，為什麼還要用這種謠言去帶風向，說找傅崐萁是因為徐榛蔚不在國內？

羅智強說，昨天本來卓榮泰要來拜會立法院黨團三長，他作為黨團幹部，也因為卓要來，把所有行程全部取消。後來卓揆說因災情來說要延後拜會，這完全正確也可以理解，因為花蓮是重災區，所以卓揆很善意邀請傅崐萁一起過去聽取簡報，所以吳思瑤根本胡說八道，吃人血饅頭，真的是可惡。

此次馬太鞍溪堰塞湖溢流，羅智強說，傅崐萁和國民黨的立委曾希望行政院趕快來解決，因為知道其危險性，但這個政府整年心思完全就在大罷免，他們不斷煽動對花蓮的仇恨，所以對花蓮的事情真的是很不上心；但是現在開始人命關天，花蓮受這麼大的重創，拜託民進黨不要再造謠了。