快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

紅色警戒解除在即？馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下修只剩1.7%

生日直播現求救手勢？網憂郭俊辰成「下個于朦朧」 公司發聲回應

紅色警戒解除在即？馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下修只剩1.7%

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖，經重新安裝水位計，測量出蓄水量為155萬噸，大幅下修。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖，經重新安裝水位計，測量出蓄水量為155萬噸，大幅下修。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日溢流導致壩體潰決，數千萬噸湖水流出，原安裝的水位計也流失，農業部林業保育署原本航拍推估蓄水量剩500多萬噸，經成功大學團隊重新安裝水位計，今天測量解算，蓄水量僅剩約155萬噸，是滿水位的1.7%。

林業保育署9日委託成功大學防災研究中心團隊，由空勤黑鷹直升機搭載，飛往堰塞湖重新安裝水位計，並運用吊掛小型無人船進行水下測量作業。

林業署花蓮分署說，透過實際測量，今天解算出馬太鞍溪上游堰塞湖水位高程1019.7公尺，下降119.3公尺，湖區面積12.6公頃，最大水深約20公尺，蓄水量下修為155萬噸，是溢流前滿水位9100萬噸的1.7%，這數字與災後透過航攝或無人機空拍，比對湖面水線推估的500多萬噸，明顯降低。

林業署研判，堰塞湖水大幅減少，是因上月23日樺加沙颱風引發壩體溢流沖刷下切時，大量土方崩落到湖區，且周遭坡面崩積土石災後持續滾落下移，還有馬太鞍溪上游溪水持續夾帶大量泥沙入湖導致淤沙嚴重。目前每天都有無人機空拍監測，近日溢流口下刷速度趨緩，壩體及水流都沒有異狀。

中央前進協調所指揮官季連成先前提到解除堰塞湖紅色警戒須達成4條件，堰塞湖流量維持正常流量、堤防防線足以抵擋洪水衝擊、疏浚，以及撤離計畫核定完成。

季連成今天說，堤防已加高到5公尺可擋住洪水、馬太鞍溪疏浚4.6萬方土積並持續加強，撤離計畫今天二度開會討論，重點包括堰塞湖情境的告警系統確認、疏散警戒值、撤離路線及方式，希望作成周延、可行計畫，由花蓮縣長徐榛蔚核定後，接著兵棋推演、實地演練後，再考量堰塞湖解除紅色警戒的可行性。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖淤積現狀。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖淤積現狀。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖，經重新安裝水位計，測量出蓄水量為155萬噸，大幅下修。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖，經重新安裝水位計，測量出蓄水量為155萬噸，大幅下修。圖／林業署花蓮分署提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

季連成：光復救災進度超前 撤離計畫仍待調整

季連成救災如作戰不怒自威 談故鄉台東才露笑容

別帶錯工具！中央宣布：現在不需鏟子超人 急需「勺子超人」

淤泥實在太深…光復鄉佛祖街一帶35戶「還未出土」

相關新聞

紅色警戒解除在即？馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下修只剩1.7%

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日溢流導致壩體潰決，數千萬噸湖水流出，原安裝的水位計也流失，農業部林業保育署原本航拍推估蓄水量...

馬太鞍便道通車 家電超人送3000件電器進光復

花蓮光復鄉持續重建家園，馬太鞍溪橋便道昨通車，災民開心地放鞭炮慶祝，電器公會等卅家企業捐贈逾三千件家電，十三日由經濟部統...

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

花蓮光復鄉一名65歲中風、喑啞的黃姓身障災民，日前才遭誤報受困泥沙7天7夜獲救，又因13萬元慰問金遭竊報案，警方組專案小...

影／光復鄉忙重建家園 災民不忘國慶日「一定要插國旗」

花蓮光復災後復原持續，今天國慶日，可見街上不少家戶都掛著大小面國旗，災民分享平時就會掛國旗，因為洪災不見，有人災後買到就...

影／「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

「通車囉!」熱鬧的鞭炮聲中，花蓮光復馬太鞍溪涵管便道下午3時開放，限5噸以下小型車通行，南北兩岸車子大排長龍等候，時間一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。