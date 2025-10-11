馬太鞍便道通車 家電超人送3千電器進光復

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
放鞭炮慶祝 花蓮光復馬太鞍溪便橋昨開放通行，災民燃放鞭炮歡慶，感謝工程單位日以繼夜的辛勞。記者王燕華／攝影
放鞭炮慶祝 花蓮光復馬太鞍溪便橋昨開放通行，災民燃放鞭炮歡慶，感謝工程單位日以繼夜的辛勞。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉持續重建家園，馬太鞍溪橋便道昨通車，災民開心地放鞭炮慶祝，電器公會等卅家企業捐贈逾三千件家電，十三日由經濟部統籌發放，優先提供光復鄉等七個受災嚴重村落的弱勢家庭。不只「鏟子超人」，連假期間「家電超人」也陸續前進災區協助，中央前進協調所總協調官季連成推估，國慶連假結束後，應可完成災區清理。

「通車囉！」詹姓災民與友人專程帶來鞭炮，下午三時馬太鞍溪涵管便道通車一開放，就點燃鞭炮慶祝，便道限五噸以下小型車通行，雖限速卅公里，但大排長龍的車子在八百七十公尺長的便道，不到一分鐘就能通過。

災區家園經洪水浸泡後，多數家電設備損壞無法使用。

季連成表示，電器公會、鴻海等卅家業者，捐贈超過三千件家電，包括洗衣機、電冰箱、電視、電鍋等，十三日起發放至災民家中並協助安裝；行政院東部聯合服務中心也接收三百輛捐贈機車，預計下周掛牌後同步發放。

季連成說，洗衣機、冰箱等大型家電與機車數量較少，發放以中低收入戶優先，約二百戶，其餘採抽籤方式分送給受災戶。

光復鄉昨天清淤重點仍在家戶巷弄間淤土、側溝清理等，並著重淤泥嚴重的佛祖街，國軍及大型機具昨也進入鳳林鎮清理約廿戶民宅，力拚連假後恢復家園。

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

花蓮光復鄉一名65歲中風、喑啞的黃姓身障災民，日前才遭誤報受困泥沙7天7夜獲救，又因13萬元慰問金遭竊報案，警方組專案小...

影／光復鄉忙重建家園 災民不忘國慶日「一定要插國旗」

花蓮光復災後復原持續，今天國慶日，可見街上不少家戶都掛著大小面國旗，災民分享平時就會掛國旗，因為洪災不見，有人災後買到就...

鏟子超人國慶日仍在清淤 即起納公費投保

國慶連假首日，花蓮光復鄉有逾一萬四千名「鏟子超人」，部分鏟子超人因應國慶日化身「國慶超人」，站在光復車站前高舉國旗慶祝國...

影／「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

「通車囉!」熱鬧的鞭炮聲中，花蓮光復馬太鞍溪涵管便道下午3時開放，限5噸以下小型車通行，南北兩岸車子大排長龍等候，時間一...

花蓮洪災一站式服務倒數2天 慰助金申請累積3254人次

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，行政院成立一站式災後慰助服務站將運作到10月12日，行政院提醒，尚未完成申請或補件，以及仍有租屋...

