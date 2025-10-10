光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮一名受災的中風、身障災民，向警方報案含慰問金在內的13萬元現金遭竊，警方組成專案小組即時逮人。圖／警方提供
花蓮光復鄉一名65歲中風、喑啞的黃姓身障災民，日前才遭誤報受困泥沙7天7夜獲救，又因13萬元慰問金遭竊報案，警方組專案小組逐戶調閱監視器畫面，鎖定一名送餐黃姓志工涉嫌，拘提到案，查獲7萬餘元贓款及金飾。黃曾任警職，15年前因類似案件遭汰除，警詢後依加重竊盜罪嫌送辦。

65歲的黃姓災民住在仁愛路，災後被救出在收容所安置，上月28日晚間由志工陪同返家取物，堅持留在家中，隔天被發現下半身困在住家泥巴中，由國軍救出，被誤會是受困7天不吃不喝獲救的「奇蹟」。

黃姓災民本月8日向警方報案，他包包裡包含慰問金在內的13萬元現金遭竊，縣警局刑警大隊與鳳林警分局相當重視，組成專案小組偵辦。

洪災造成市區多處監視器受損，專案小組逐戶調閱民宅監視畫面，終於查出到黃姓阿伯家中送餐的黃姓志工涉有重嫌，今天一早持拘票到他位於鳳林鎮的住處將他拘提到案，起獲贓款及金項鍊一條、金戒指一枚及手機一支。

警方調查，黃嫌曾是員警，15年前因涉竊盜案件遭汰除。他於在7日、8日連續兩天到被害人家中，疑似看到受害人隨身包包內有大量現金，8日上午送便當時，趁黃姓災民將包包放在床頭，不注意時偷走，起出的金飾則屬於另一名災民，這名受害人還以為金飾是被大水沖走，沒想到卻是被假裝善意的志工偷走。

洪災發生後，花蓮縣警局執行「溫暖光復」勤務，強化災區巡邏與防竊、防詐宣導。警方表示，將主動偵蒐可疑人車，防止宵小或不法份子乘亂犯案，提醒災後民眾現金與貴重物品要妥善保管。

因案遭汰除的黃姓前員警（右）涉嫌到災區當送餐志工時，偷走災民現金與金飾，今天遭警方逮捕，起出7萬多元及一批金飾。圖／警方提供
花蓮一名受災的中風、身障災民，向警方報案含慰問金在內的13萬元現金遭竊，警方組成專案小組即時逮人。圖／警方提供
因案遭汰除的黃姓前員警（右）涉嫌到災區當送餐志工時，偷走災民現金與金飾，今天遭警方逮捕。圖／警方提供
堰塞湖 馬太鞍溪 災民 金飾 警察 竊盜 光復鄉

