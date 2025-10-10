影／光復鄉忙重建家園 災民不忘國慶日「一定要插國旗」
花蓮光復災後復原持續，今天國慶日，可見街上不少家戶都掛著大小面國旗，災民分享平時就會掛國旗，因為洪災不見，有人災後買到就重新掛上，也有人託朋友從外地買來插，直呼國慶日一定要插國旗。
有別於9月23日過後的滿目瘡痍，今天光復市區的街道湧入不少人車流，各方援助持續為當地清理家園。有住家1樓空蕩蕩，一大面國旗插在門口的柱子上，很是顯眼，也有民宅外頭插著幾近全新的國旗，甚至是已經插了一段時間，旗面沾上不少塵土。
52歲鄉民康先生是職業軍人退伍，「我們對中華民國很熱愛，今天剛好國慶日，家家戶戶都應該要插國旗才對。」他回憶，家裡經營雜貨店，洪災來時，門口2個大冰箱、插著大面國旗的旗座都被沖走，今天配合國慶日，「一定要插，代表我們熱愛中華民國。」
滿心懷著愛國情操的康先生說，光復目前沒有任何文具店可以買國旗，也是朋友特地從外地拿過來插，柱子上插著2支小國旗，還有1支是愛台灣的外國人自製，有多少插多少，要一直插下去。當他看到對街有2位手持小國旗的民眾經過時，相當開心。
曾小姐住家2樓高掛一大面國旗，她提及左右鄰居都是親戚，大家習慣會掛國旗，不會因為國慶日才掛，而是365天都掛著；也因長期待在北部，國旗這次不見，她上班時看到就買回來，大概是洪災後3天裝上去。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言