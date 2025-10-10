影／光復鄉忙重建家園 災民不忘國慶日「一定要插國旗」

花蓮光復災後復原持續，今天國慶日，可見街上不少家戶都掛著大小面國旗，災民分享平時就會掛國旗，因為洪災不見，有人災後買到就重新掛上，也有人託朋友從外地買來插，直呼國慶日一定要插國旗。

有別於9月23日過後的滿目瘡痍，今天光復市區的街道湧入不少人車流，各方援助持續為當地清理家園。有住家1樓空蕩蕩，一大面國旗插在門口的柱子上，很是顯眼，也有民宅外頭插著幾近全新的國旗，甚至是已經插了一段時間，旗面沾上不少塵土。

52歲鄉民康先生是職業軍人退伍，「我們對中華民國很熱愛，今天剛好國慶日，家家戶戶都應該要插國旗才對。」他回憶，家裡經營雜貨店，洪災來時，門口2個大冰箱、插著大面國旗的旗座都被沖走，今天配合國慶日，「一定要插，代表我們熱愛中華民國。」

滿心懷著愛國情操的康先生說，光復目前沒有任何文具店可以買國旗，也是朋友特地從外地拿過來插，柱子上插著2支小國旗，還有1支是愛台灣的外國人自製，有多少插多少，要一直插下去。當他看到對街有2位手持小國旗的民眾經過時，相當開心。

曾小姐住家2樓高掛一大面國旗，她提及左右鄰居都是親戚，大家習慣會掛國旗，不會因為國慶日才掛，而是365天都掛著；也因長期待在北部，國旗這次不見，她上班時看到就買回來，大概是洪災後3天裝上去。 今天國慶日，花蓮光復市區有民眾手持小國旗。記者林佳彣／攝影 今天國慶日，花蓮光復災後復原持續，街上可見有些家戶門口掛著國旗。記者林佳彣／攝影 曾小姐住家2樓高掛一大面國旗，這是災後買新的再掛上去。記者林佳彣／攝影 花蓮光復災後復原持續，今天國慶日，可見街上不少家戶都掛著大小面國旗。記者林佳彣／攝影

