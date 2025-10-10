影／「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了
「通車囉!」熱鬧的鞭炮聲中，花蓮光復馬太鞍溪涵管便道下午3時開放，限5噸以下小型車通行，南北兩岸車子大排長龍等候，時間一到魚貫通過，870公尺長的便道花不到1分鐘，在地詹姓災民特地買來長長鞭炮在通車時燃放慶祝，感謝工程人員日以繼夜修築便道的辛勞。
上月23日堰塞湖洪水沖斷台9省道馬太鞍溪橋，讓通往光復的重要幹道中斷，10多天來，從花蓮市南下只能繞道193線或台11線，原本500公尺的距離拉長到20公里，且道路狹小，救災車輛進入、物資運送等都非常不便。公路局日夜趕工，在溪床修築南下、北上兩條長870公尺的涵管便道，原定15日通車，提前完工，今天下午3時起開放，不少車輛通過時比出大拇指，向在場指揮的工程人員大聲說謝謝。
家住花蓮市的林姓民眾與妻子今天到光復救災，早上繞道193線，下午北返遇到便橋通行，早早就來現場等待，他說，有這條便道，之後有空就可以到光復來幫忙了。
詹姓災民與友人專程帶來鞭炮，下午3時一到在現場點燃慶祝。他說，災前每天都要走馬太鞍溪橋，大水一來沖斷橋梁，自家農田全被淹沒，這兩個多禮拜北上都只能繞道193線，非常不便道，看到工程單位這幾天非常努力搶修便道，真的很感動，才來放鞭炮表達謝意。
馬太鞍溪便道採南北分流，通車初期開放5噸以下的小型車與救災車輛通行，限速30公里，第二階段的鋼便橋將於15日進場施工。
公路局表示，已在涵管便道及上游2公里處設置水位計，即時監測水位變化，並在南、北二端堤頂上設置CCTV，監看河床水位變化及便道通行狀況，堤頂也有24小時監看人力，監控上游降雨與河川水位變化，一旦有狀況，可提前啟動預警機制及封閉管制，確保便道通行安全。
