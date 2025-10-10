花蓮洪災一站式服務倒數2天 慰助金申請累積3254人次

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，行政院成立一站式災後慰助服務站將運作到10月12日，行政院提醒，尚未完成申請或補件，以及仍有租屋、農業或金融等服務需求的鄉親，務必把握最後兩天服務時間。

行政院災後慰助服務站表示，截至昨日止，慰助金已完成531戶匯款入帳，申請累積3254人次，後續將由跨部會進行核對。

除慰助金外，各項服務也持續受理，三天來共受理2149件；包括車輛報廢監理業務1016件、原住民諮詢服務366件、農業救補助327件、銀行與郵局提款卡及存摺補發203件、小型企業及商店復工貸款79件、補發健保卡52件、農會業務42件、房屋安全評估29戶、台糖地租減免12件及災民租屋補貼23件。

政務委員陳金德表示，一站式服務站及入村外訪團隊，從中秋連假開始籌設至今，跨越兩個連假不中斷，每天平均投入約150名跨部會人員，確保災民能在現場或家中即時獲得協助。

他提醒，仍有慰助金申請、證件補發、租屋、農業或金融等服務需求的鄉親，務必把握最後兩天服務時間，前往慰助站辦理或洽詢現場服務人員。

另一方面，總協調官季連成也宣布，原有受部會召募志工由政府協助投保及支付保費的方案，將擴及到從今天開始前來災區協助復原工作的志工，每次加保以三天為單位，保額100萬元，如有意願加保的志工，可至花蓮光復火車站旁志工服務分配站辦理。

堰塞湖 馬太鞍溪

