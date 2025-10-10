快訊

別只去廟口夜市！基隆必訪景點推薦 參觀海洋博物館、欣賞山海美景

HYBE娛樂第一彈！TXT宣布站上臺北大巨蛋

國慶1.4萬人湧光復救災！鏟子超人可納保險「一次三天、保額百萬」

聽新聞
0:00 / 0:00

7歲女童「小涵」洪水沖走敗血症拔管賺人熱淚...花縣府急喊：假的

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。圖／本報資料照片
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。圖／本報資料照片

花蓮光復鄉飽受堰塞湖洪患之苦，全國大量愛心湧入，但也有不肖人士趁機散布假訊息。近日社群媒體瘋傳「7歲女童小涵被洪水沖走，因敗血症拔管離世」訊息，還要網友給小涵一個「愛心」，騙到不少眼淚，花蓮縣衛生局查證後確認是假訊息，縣警局獲報也展開追查。

「7歲女童小涵敗血症拔管離世」的假訊息，近日在臉書、脆（Threads）等社群媒體瘋傳，圖文並茂，不但附上小女童躺在病床上戴氧氣面罩的照片，還寫下「小涵睜開眼，氣若游絲地問：媽媽......天堂會有颱風嗎？有彩虹嗎？有其他小朋友陪我嗎?」等文字，煞有其事，博取網友愛心，兩個平台都各有超過8萬人按讚為「小涵」打氣。

「這是假訊息！」花蓮縣衛生局查證，0923事件花蓮縣轄內各醫院及醫療站大量傷病患處置及住院中，並沒有這起死亡個案。

一名救災人員無奈表示，現在大家忙著救災、重建，已經夠忙了，看到網路上各種蹭流量、騙愛心的假訊息，真的很無奈。警方表示，已接獲相關訊息，將追查來源。

縣府提醒，民眾切勿轉傳或散布未經查證之訊息，任何假訊息將依災害防救法第53條、社會秩序維護法第63條，依法查處，以維護前線救災秩序。

社群媒體瘋傳「洪災受災的7歲女童小涵拔管離世」，花蓮縣衛生局查證為假訊息。圖／取自Threads
社群媒體瘋傳「洪災受災的7歲女童小涵拔管離世」，花蓮縣衛生局查證為假訊息。圖／取自Threads
社群媒體瘋傳「洪災受災的7歲女童小涵拔管離世」，花蓮縣衛生局查證為假訊息。圖／取自臉書
社群媒體瘋傳「洪災受災的7歲女童小涵拔管離世」，花蓮縣衛生局查證為假訊息。圖／取自臉書

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

敗血症非老年專利 年輕健康者感染特殊菌恐速亡

挖土機超人救災遭刺傷敗血症亡 李鴻源：非專業別進災區 讓軍方處理

影／挖土機超人敗血症離世 賴清德總統：救災志工一定要平安返家

花蓮「挖土機超人」救災遭刺傷敗血症亡 醫師認為病程快不尋常

相關新聞

花蓮洪災一站式服務倒數2天 慰助金申請累積3254人次

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，行政院成立一站式災後慰助服務站將運作到10月12日，行政院提醒，尚未完成申請或補件，以及仍有租屋...

7歲女童「小涵」洪水沖走敗血症拔管賺人熱淚...花縣府急喊：假的

花蓮光復鄉飽受堰塞湖洪患之苦，全國大量愛心湧入，但也有不肖人士趁機散布假訊息。近日社群媒體瘋傳「7歲女童小涵被洪水沖走，...

致謝鏟子超人！賴總統：世上絕無僅有的自發性全民運動

賴清德總統10日出席國慶大會，他特別提到，馬太鞍溪堰塞湖災情後，有許多前往災區救災的「鏟子超人」，大家一起感謝他們。這場...

國慶致敬鏟子超人！韓國瑜盼將「隱形堰塞湖」改成一座座護國神山

立法院長暨慶籌會主委韓國瑜10日上午出席國慶大會，他致詞時，數度提及「鏟子超人」，向這些熱血的無名英雄致敬。他指出，在追...

花蓮光復商工校長鞠躬 淚謝國軍與鏟子超人

花蓮光復鄉靠大批「鏟子超人」和國軍重建家園，中央昨宣布為專業志工投最高保額一百萬意外事故險，重災區的光復商工校長陳德明昨...

監測堰塞湖、災民安置…風災特別條例 追加250億

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，行政院會昨通過風災特別條例修正草案，經費再增二五○億元，用於馬太鞍溪整治、堰塞湖調查監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。