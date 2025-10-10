7歲女童「小涵」洪水沖走敗血症拔管賺人熱淚...花縣府急喊：假的

花蓮光復鄉飽受堰塞湖洪患之苦，全國大量愛心湧入，但也有不肖人士趁機散布假訊息。近日社群媒體瘋傳「7歲女童小涵被洪水沖走，因敗血症拔管離世」訊息，還要網友給小涵一個「愛心」，騙到不少眼淚，花蓮縣衛生局查證後確認是假訊息，縣警局獲報也展開追查。

「7歲女童小涵敗血症拔管離世」的假訊息，近日在臉書、脆（Threads）等社群媒體瘋傳，圖文並茂，不但附上小女童躺在病床上戴氧氣面罩的照片，還寫下「小涵睜開眼，氣若游絲地問：媽媽......天堂會有颱風嗎？有彩虹嗎？有其他小朋友陪我嗎?」等文字，煞有其事，博取網友愛心，兩個平台都各有超過8萬人按讚為「小涵」打氣。

「這是假訊息！」花蓮縣衛生局查證，0923事件花蓮縣轄內各醫院及醫療站大量傷病患處置及住院中，並沒有這起死亡個案。

一名救災人員無奈表示，現在大家忙著救災、重建，已經夠忙了，看到網路上各種蹭流量、騙愛心的假訊息，真的很無奈。警方表示，已接獲相關訊息，將追查來源。

縣府提醒，民眾切勿轉傳或散布未經查證之訊息，任何假訊息將依災害防救法第53條、社會秩序維護法第63條，依法查處，以維護前線救災秩序。 社群媒體瘋傳「洪災受災的7歲女童小涵拔管離世」，花蓮縣衛生局查證為假訊息。圖／取自Threads 社群媒體瘋傳「洪災受災的7歲女童小涵拔管離世」，花蓮縣衛生局查證為假訊息。圖／取自臉書

商品推薦