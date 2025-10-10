聽新聞
0:00 / 0:00
7歲女童「小涵」洪水沖走敗血症拔管賺人熱淚...花縣府急喊：假的
花蓮光復鄉飽受堰塞湖洪患之苦，全國大量愛心湧入，但也有不肖人士趁機散布假訊息。近日社群媒體瘋傳「7歲女童小涵被洪水沖走，因敗血症拔管離世」訊息，還要網友給小涵一個「愛心」，騙到不少眼淚，花蓮縣衛生局查證後確認是假訊息，縣警局獲報也展開追查。
「7歲女童小涵敗血症拔管離世」的假訊息，近日在臉書、脆（Threads）等社群媒體瘋傳，圖文並茂，不但附上小女童躺在病床上戴氧氣面罩的照片，還寫下「小涵睜開眼，氣若游絲地問：媽媽......天堂會有颱風嗎？有彩虹嗎？有其他小朋友陪我嗎?」等文字，煞有其事，博取網友愛心，兩個平台都各有超過8萬人按讚為「小涵」打氣。
「這是假訊息！」花蓮縣衛生局查證，0923事件花蓮縣轄內各醫院及醫療站大量傷病患處置及住院中，並沒有這起死亡個案。
一名救災人員無奈表示，現在大家忙著救災、重建，已經夠忙了，看到網路上各種蹭流量、騙愛心的假訊息，真的很無奈。警方表示，已接獲相關訊息，將追查來源。
縣府提醒，民眾切勿轉傳或散布未經查證之訊息，任何假訊息將依災害防救法第53條、社會秩序維護法第63條，依法查處，以維護前線救災秩序。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言