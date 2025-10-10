致謝鏟子超人！賴總統：世上絕無僅有的自發性全民運動

賴清德總統10日出席國慶大會，他特別提到，馬太鞍溪堰塞湖災情後，有許多前往災區救災的「鏟子超人」，大家一起感謝他們。這場自發性的全民運動，在世界上絕無僅有，也將讓全世界的人記得：台灣，那一個小小多山的國家，何等的有愛心，是何等偉大。

賴總統於國慶大會以「變局中 奮起的新台灣」為題發表演說。

賴總統提到，過去一年，大家共同經歷了種種挑戰，但台灣人民從不放棄希望，每當危機來臨，總是看到無數台灣人民無私地站在第一線，為自己心愛的國家奉獻心力。就在上個月，有兩個畫面，非常令人感動。

賴總統指出，一個是聯合國大會在美國紐約召開，許多海外僑胞，自主集資、發動募款，讓紐約時代廣場再度亮起「讓台灣參與」、「團結會更好」的廣告，感動了世界各國往來的民眾。

賴總統也說，另一個是在馬太鞍溪堰塞湖災情後，成千上萬，穿著雨鞋，拿起鏟子，不遠千里前去馳援，只為讓花蓮受災鄉親早日恢復正常生活的「鏟子超人」。

賴總統認為，每一位「鏟子超人」鏟出的，不只是厚重的淤泥，幫助災民重返家園；也是一道道希望的光，溫暖每一個人的心。更證明了，台灣人在面對危機時，擁有無比強大的韌性，有決心來守護自己的家園。

賴總統表示，大家一起感謝來自全國各行各業的救災超人、外國朋友，也感謝軍警消、中央和地方投入救災工作的同仁們。這場自發性的全民運動，在世界上絕無僅有，也將讓全世界的人記得：台灣，那一個小小多山的國家，何等的有愛心，是何等偉大。

