世界心理健康日 民團籲強化災後情緒危機處理

中央社／ 台北10日電
花蓮光復災區每天都有不少鏟子志工熱血救災。聯合報系資料照／記者王思慧攝影

今天是世界心理健康日，國教行動聯盟、台灣心理健康聯盟指出，近年自然災害頻繁，政府應將災後情緒的危機處理，納入救災流程中，透過分流與追蹤機制，給予陪伴和支持。

「世界心理健康日」（World Mental Health Day）由世界心理衛生聯盟倡議，於1992年起每年10月10日舉行相關活動，推廣心理健康教育。

國教行動聯盟、台灣心理健康聯盟今天共同發布新聞稿指出，今年世界心理健康日以「服務的可近性－災難與緊急狀況下的心理健康（Access to Services:Mental Health in Catastrophes and Emergencies）」為主題。而台灣近來遭遇的花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，心理健康也是核心課題。

兩民團指出，世界心理衛生聯盟研究發現，約1/3的災民可能有顯著的心理影響；世界衛生組織也估計受影響人群中，約22%會符合可診斷的心理疾患，例如焦慮、憂鬱、創傷後壓力症候群。

兩民團指出，花蓮縣光復鄉在遭遇堰塞湖災害後，有7所學校停課接近2週，通學繞行、學用品流失與校園兼作安置場所，讓學童、家長、教師都承受壓力。

兩民團表示，災後除了安排諮商外，也應立即在受災學校、社區成立危機處理團隊，設置安心角落、紓壓站，結合輔導教師、志工、社區心理中心人力，提供急性心理照顧，鼓勵民眾說出心中困擾的大小事，再視需要轉介到團體支持或個別治療。

台灣心理健康聯盟召集人張珏強調，所謂的心理韌性，不能只是告訴災民「要堅強」，而是要把學校、家庭、社區串連成安全網，設置分流與追蹤機制，並強化相關教師、志工的培訓。

