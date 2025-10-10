國慶致敬鏟子超人！韓國瑜盼將堰塞湖改成護國神山

立法院長暨慶籌會主委韓國瑜10日上午出席國慶大會，他致詞時，數度提及「鏟子超人」，向這些熱血的無名英雄致敬。他指出，在追求民主自由的道路上，不能讓台海戰爭、黨派分裂與關稅失利這三座堰塞湖，衝垮台灣的未來；盼將這些隱形堰塞湖，改造成一座座護國神山。

韓國瑜致詞表示，今天很榮幸再次站在這片青天白日之下，與各位親愛的國人同胞、父老兄弟姊妹、尊敬的友邦嘉賓，及身在世界各地依然心繫中華民國的華僑同胞們，一起歡慶中華民國第114歲的生日。首先一起大聲地祝福熱愛的中華民國，風調雨順、國泰民安、生日快樂。

韓國瑜說，在此特別歡迎賴清德總統、蕭美琴副總統、陳水扁前總統、蔡英文前總統、行政院卓榮泰院長暨行政院團隊、五院院長代表、立法院江啟臣副院長暨77位立委、各縣市縣市長、議長，及關注中華民國國慶的國內外同胞好友們，一起站在這片青天白日滿地紅裡共襄盛會。

韓國瑜認為，這是一個值得所有台灣人銘記在心的日子。每年此時，雙十國慶的旗海飄揚裡，提醒著2,300萬國民，台灣在中華民國的保護下，歷經了多少風雲詭譎的危機與轉折，才守住這一方天空海闊的自由聖地。

韓國瑜提到，過去60年來，台澎金馬的人民沒有經歷過戰火、饑荒與貧困，正是中華民國這面青天白日滿地紅的國旗加上所有同胞團結一心，形成一道隔絕萬難的金盾，保障了我們將近70年的安定繁榮。

他指出，不只是揚名國際的台積電（2330）、佛光山、慈濟；不只是深耕奉獻的基督教會、天主教會；不只是場上全力以赴的運動選手們、不只是隨時以命拚搏的國軍健兒們，每一位愛國愛家的國人，每一位人在天涯海角、卻永遠心繫中華民國的同胞，都是守護這片聖地的一股能量。

韓國瑜回憶道，記得自己年輕的時候，有一首歌在雙十國慶上常常傳唱，是歌手費玉清的《國恩家慶》。今天當他重新唱起這首歌，腦海裡首先浮出的畫面，不是眼前這一片旗海飄揚，而是最近通往花蓮的公路與車站上那一波又一波的人海，提著工具、拎著袋子、放下一切、奔赴現場的鏟子超人們。

他表示，在此再次向每一位出錢出力，出手馳援最近受災嚴重的中南部與花蓮光復鄉的朋友們，致上最高的敬意，各位就「齊奮起、齊奮起、復我河山、救我同胞」的最佳寫照。

韓國瑜認為，然而，過去一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？直到現在，同樣因為水患風災而受創嚴重的中南部鄉下，仍然處在艱難困苦的重建過程。此外，股市漲破兩萬六千點，但月薪不到31,000元的低薪族超過120萬人。

他說，更不要說那些被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判犧牲的台灣未來。

韓國瑜指出，以上樁樁件件，都是需要修復的山川歲月，都是人們看不見、不過一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。因此，迎來114年生日的中華民國，比人們想像中還要處境艱難。大家需要在最快的時間內，將這些隱形堰塞湖，改造成一座座護國神山。

韓國瑜表示，所謂「風調雨順看老天、國泰民安靠自己」，中華民國的存在，從來都是在風雨飄搖、內憂外患中披荊斬棘，從推翻滿清到建設台灣，114年來一代又一代的祖祖輩輩，如同一代又一代的鏟子超人，勤勤懇懇、修修補補。

他提到，人們突破重重限制、克服種種困難，再加上你、我、他，以及成千上萬的百工百業、士農工商，才造就了今天國泰民安的寶島台灣。而為了守護寶島台灣的國泰民安，除了飲水思源、努力奮起，更不能忘記居安思危。

韓國瑜強調，在追求民主自由的道路上，不能讓台海戰爭、黨派分裂與關稅失利這三座堰塞湖，衝垮台灣的未來。期待透過更進一步的國會改革、政黨合作，為2,300萬國民同胞，謀求一個政治清明、司法公正、用人唯才、以民為先的全民政府。

他也說，期待在各位鏟子超人的相助與監督之下，大家一起疏通排除這三座堰塞湖的威脅與隱患，為台澎金馬築起和平、團結與繁榮的護國神山，讓人們在這片土地上，繼續創造奇蹟、繼續追求民主，繼續擁抱自由。到那時，才能真的實現《國恩家慶》裡的願望：「家家歡慶樂陶陶」。

韓國瑜表示，在這個值得紀念的日子裡，想對國內的2,300萬民眾好友致上最高的謝意，也感謝五湖四海的僑胞朋友們，大家都是中華民國最親的親人，在青天白日滿地紅的旗幟之下，彼此血脈相連、心手相連，歡迎各位常常回家看看，中華民國隨時歡迎各位僑胞朋友以及所有外國友人。

韓國瑜提醒，不要忘記「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶。」再次祝福中華民國國運昌隆、天佑中華民國！祝全體國人同胞與海內外朋友們身體健康、萬事如意！中華民國，生日快樂。

