馬太鞍溪便道 今下午3點通車

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月廿三日被洪水沖斷，交通部長陳世凱昨表示，便道今下午三時通車，八七○公尺便道開放小型車與救災車輛通行，相較之前繞行一九三縣道或光豐公路，可節省卅至四十分鐘。災民說，從鳳林鄉南邊入橋十分鐘就能抵達光復鄉。

陳世凱昨視察修復進度指出，台九線馬太鞍溪橋被沖毀造成交通不便，很多鏟子超人跟救災團隊都是透過台鐵進出，但車輛運輸也相當重要。

陳世凱說，今下午三時馬太鞍溪便道南北向同時通車，開放通行五噸以下小型車輛，救災需要的車輛會特別開放。便道是暫時性設施，若上游水情變化或水位上升，將立即啟動「只出不進」安全管制，便道廿四小時有保全看顧，並持續監控水位狀況，調整是否封路。

農業部林保署二度實地勘查發現，堰塞湖湖水持續溢流，壩體邊坡仍不穩定，兩側邊坡暴雨崩滑機率高；後續將強化監測及警戒，也擬開設溪床便道，評估可否針對壩體進行降挖與穩定工程，並施作河道土砂清疏及防砂工程。

林保署指出，根據近期觀測與模型分析結果，目前整體壩體結構發生全面性破壞可能性低。然溢流河道兩側邊坡，由於坡度高陡、地質鬆軟，遭遇豪大雨或地震時，發生局部崩滑可能性仍高。

東區養護工程分局長林文雄說，便道通車後監控機制將同步啟動，一旦接獲警報，會即時通報工區與監控人員採取防範措施，只要有降雨或水位異常，便道將暫時封閉，確認安全再開放通行。

受災戶陳慶元說，便道完成後還是會擔心安全，「如果溪水再漲上來就太危險了，晚上視線不好，我也不敢開」。葉姓受災戶擔心便道通車後車流變多，「真的怕光復市區會塞爆」。

