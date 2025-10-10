聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮光復商工校長鞠躬 淚謝國軍與鏟子超人

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮報導
花蓮光復商工校長陳德明與全體教職員，昨向協助救災的國軍及大眾鞠躬表達深深謝意。記者王燕華／攝影
花蓮光復商工校長陳德明與全體教職員，昨向協助救災的國軍及大眾鞠躬表達深深謝意。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉靠大批「鏟子超人」和國軍重建家園，中央昨宣布為專業志工投最高保額一百萬意外事故險，重災區的光復商工校長陳德明昨率全體教職人員深深一鞠躬，淚謝國軍及全國鏟子超人幫助，看台上國軍舉手回禮，場面動容。

光復商工教職人員鞠躬致謝，在場的國軍也以舉手禮回應，氣氛感人。記者王燕華／攝影
光復商工教職人員鞠躬致謝，在場的國軍也以舉手禮回應，氣氛感人。記者王燕華／攝影

光復車站在救災期間疏運約四十萬人次，一天最高進出五點一萬人，台鐵公司也加派支援，共有四十人輪班載運鏟子超人與救災物資。

「大家都說超人不需要披風，但需要台鐵。」交通部長陳世凱昨感謝所有台鐵人員日夜支援，自掏腰包包紅包給台鐵人員。

光復商工下周一恢復實體上課，學校活動中心九月廿一日就成為災民收容所，廿三日洪災發生，廣達六點二公頃校園滿是厚厚淤泥，變電站、消防、排水、化糞池等基礎設施全受損，災損金額達二億元。

陳德明說，災後第一時間踏進學校「無語問蒼天」，六點二公頃校園就算教職員、學生全數投入清淤，可能一年都不夠，煩惱到兩晚都睡不著。連日來至少上萬人入校幫忙，最多一天三千名志工、四、五百位國軍來救災，災後不到三周校園恢復九成，活動中心地下室原堆滿汙泥，國軍官兵花三天一鏟一鏟把淤泥鏟起來，又排成長龍一桶一桶把淤泥接出去，「如果沒有國軍弟兄的幫忙努力，學校七棟地下室沒辦法搶救那麼快」。

「再講我會哭出來。」陳德明最後率全體教職人員一鞠躬，感謝所有曾經幫忙的超人們，等校園全部恢復、學校重生後，將辦一場活動，邀請大家回來，「讓我們盡最後一次的感謝」。

「挖土機超人」桃園挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題，中央前進協調所表示，將為徵調的專業志工投保意外事故險。

賑災基金會督導陳宗良說，保險對象為使用重機械、醫療人員等，指政府組織性動員的專業志工，而非來來去去的鏟子超人，保費為每人每日一元，一次加保三日，未設上限，若志工留下時間延長，可再加保，由衛福部統一擔任要保人，相關經費日後向賑災基金會申請。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

衛福部10日起災區志工分3類對象提供保險資源 自發性志工設保單專區

鏟子超人救災 衛福部提8大自我照顧守則

書包換成鏟子、課本換成鏟斗 南一中9學生化身「鏟子超人」救災

救災超人們有保險了！中央：最高保額100萬

相關新聞

花蓮光復商工校長鞠躬 淚謝國軍與鏟子超人

花蓮光復鄉靠大批「鏟子超人」和國軍重建家園，中央昨宣布為專業志工投最高保額一百萬意外事故險，重災區的光復商工校長陳德明昨...

監測堰塞湖、災民安置…風災特別條例 追加250億

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，行政院會昨通過風災特別條例修正草案，經費再增二五○億元，用於馬太鞍溪整治、堰塞湖調查監...

馬太鞍溪便道 今下午3點通車

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月廿三日被洪水沖斷，交通部長陳世凱昨表示，便道今下午三時通車，八七○公尺便道開放小型車與救災車輛通...

因應花蓮洪災 國產署宣布五措施協助國有地承租人

因應0923馬太鞍溪堰塞湖災害造成花蓮地區受災嚴重，國產署秉「從簡、從寬、從速」原則，加速災區國有土地重建工作。國產署表...

傷者咳濃痰「混有泥沙細石」 花蓮慈院支氣管鏡為肺部「清淤」

花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流，造成19死上百人受傷，花蓮慈濟醫院診治一名災區傷患時，發現咳出的濃痰混有泥沙細石，緊急以支...

馬太鞍溪堰塞湖警戒未解除 黑鷹直升機載研究團隊放置監測設備

花蓮馬太鞍溪堰塞湖近日水位穩定，雖然蓄水量僅剩溢流前的6.4％，但因地震與邊坡崩塌風險仍高，林業保育署維持紅色警戒，並加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。