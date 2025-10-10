花蓮光復商工校長鞠躬 淚謝國軍與鏟子超人

花蓮光復鄉靠大批「鏟子超人」和國軍重建家園，中央昨宣布為專業志工投最高保額一百萬意外事故險，重災區的光復商工校長陳德明昨率全體教職人員深深一鞠躬，淚謝國軍及全國鏟子超人幫助，看台上國軍舉手回禮，場面動容。

光復商工教職人員鞠躬致謝，在場的國軍也以舉手禮回應，氣氛感人。記者王燕華／攝影

光復車站在救災期間疏運約四十萬人次，一天最高進出五點一萬人，台鐵公司也加派支援，共有四十人輪班載運鏟子超人與救災物資。

「大家都說超人不需要披風，但需要台鐵。」交通部長陳世凱昨感謝所有台鐵人員日夜支援，自掏腰包包紅包給台鐵人員。

光復商工下周一恢復實體上課，學校活動中心九月廿一日就成為災民收容所，廿三日洪災發生，廣達六點二公頃校園滿是厚厚淤泥，變電站、消防、排水、化糞池等基礎設施全受損，災損金額達二億元。

陳德明說，災後第一時間踏進學校「無語問蒼天」，六點二公頃校園就算教職員、學生全數投入清淤，可能一年都不夠，煩惱到兩晚都睡不著。連日來至少上萬人入校幫忙，最多一天三千名志工、四、五百位國軍來救災，災後不到三周校園恢復九成，活動中心地下室原堆滿汙泥，國軍官兵花三天一鏟一鏟把淤泥鏟起來，又排成長龍一桶一桶把淤泥接出去，「如果沒有國軍弟兄的幫忙努力，學校七棟地下室沒辦法搶救那麼快」。

「再講我會哭出來。」陳德明最後率全體教職人員一鞠躬，感謝所有曾經幫忙的超人們，等校園全部恢復、學校重生後，將辦一場活動，邀請大家回來，「讓我們盡最後一次的感謝」。

「挖土機超人」桃園挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題，中央前進協調所表示，將為徵調的專業志工投保意外事故險。

賑災基金會督導陳宗良說，保險對象為使用重機械、醫療人員等，指政府組織性動員的專業志工，而非來來去去的鏟子超人，保費為每人每日一元，一次加保三日，未設上限，若志工留下時間延長，可再加保，由衛福部統一擔任要保人，相關經費日後向賑災基金會申請。

