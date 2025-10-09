花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位計重新安裝 日本將贈觀測浮標

快訊

中央社／ 台北9日電
為避免降雨影響交通安全，公路局在馬太鞍溪涵管便道兩端派駐人力24小時監控道路與水位狀況。聯合報系資料照／記者王思慧攝影
為避免降雨影響交通安全，公路局在馬太鞍溪涵管便道兩端派駐人力24小時監控道路與水位狀況。聯合報系資料照／記者王思慧攝影

農業部林業及自然保育署今天完成馬太鞍溪堰塞湖壓力式水位計重新安裝，另外，日本將贈送「投入式水位觀測浮標」，預定16日運送至台灣。

林保署發布新聞稿，為能持續精準監測堰塞湖水位消長，再次委請成大防災研究中心今天搭乘空勤總隊直升機，完成壓力式水位計安裝，後續經測試校正後，即可開始監測堰塞湖水位變化，提供防災應變即時資訊。

另外，林保署指出，成功大學防災研究中心與中華防災學會，多年來與日方在砂防議題密切交流防災經驗，這次馬太鞍堰塞湖致災，日方除了表示關注，基於其豐富的砂防經驗，也透過日本台灣交流協會提供1組可由直升機投放的「投入式水位觀測浮標」，預定16日運送至台灣。

林保署表示，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖於7月26日形成後，為精確掌握堰塞湖水位及蓄水量變化，林保署8月初即委託成功大學防災研究中心在空勤總隊協助下，於堰塞湖設置水位觀測系統，以及時監測湖體水位上升情形，水位計在颱風樺加沙來襲時，雖發揮推估溢流時間與流量的功能，但在9月23日下午，因超大水量溢流導致堰塞湖壩體潰決的過程中，水位計也因此失效。

林保署指出，水位計可以量測水下深度，在重安裝前只能透過空拍看水上情況，水位計可發揮防災預警功效。

