花蓮消防局更新光復市區避難圖 確保連假志工安全

馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，明天起國慶連假，估有大量志工湧入光復，為確保人員安全，花蓮縣消防局更新「光復市區避難圖」，在光復街區張貼，籲請鄉親、志工注意。

花蓮縣消防局今天提醒，民眾收到CBS簡訊、民防廣播系統或海嘯警報時，立即停止作業，並盡速向戶外避難場址疏散避難；若遇震度5弱地震警報或其他緊急狀況，立即依圖示方向進行疏散，切勿逗留或返回危險區域。

花蓮縣政府表示，在光復市區活動所有人員，請遵循以下指引：行人請徒步往花蓮觀光糖廠方向避難，而車輛請沿著台9線往大農大富平地森林方向疏散避難。

新版避難圖已清楚標示光復車站周邊（如中山路、中華路、光復路等）主要道路、避難路線與兩大避難場所；花蓮縣政府感謝所有志工對花蓮復原工作無私奉獻，並將持續守護鄉親與所有來花蓮協助人員安全。

