花蓮消防局更新光復市區避難圖 確保連假志工安全
馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，明天起國慶連假，估有大量志工湧入光復，為確保人員安全，花蓮縣消防局更新「光復市區避難圖」，在光復街區張貼，籲請鄉親、志工注意。
花蓮縣消防局今天提醒，民眾收到CBS簡訊、民防廣播系統或海嘯警報時，立即停止作業，並盡速向戶外避難場址疏散避難；若遇震度5弱地震警報或其他緊急狀況，立即依圖示方向進行疏散，切勿逗留或返回危險區域。
花蓮縣政府表示，在光復市區活動所有人員，請遵循以下指引：行人請徒步往花蓮觀光糖廠方向避難，而車輛請沿著台9線往大農大富平地森林方向疏散避難。
新版避難圖已清楚標示光復車站周邊（如中山路、中華路、光復路等）主要道路、避難路線與兩大避難場所；花蓮縣政府感謝所有志工對花蓮復原工作無私奉獻，並將持續守護鄉親與所有來花蓮協助人員安全。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言