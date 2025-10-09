快訊

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

​高雄紫靈宮詐欺羅生門！女代書疑背巨債墜樓亡 警拘提廟方主持人姊妹

花蓮消防局更新光復市區避難圖 確保連假志工安全

中央社／ 花蓮9日電

馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，明天起國慶連假，估有大量志工湧入光復，為確保人員安全，花蓮縣消防局更新「光復市區避難圖」，在光復街區張貼，籲請鄉親、志工注意。

花蓮縣消防局今天提醒，民眾收到CBS簡訊、民防廣播系統或海嘯警報時，立即停止作業，並盡速向戶外避難場址疏散避難；若遇震度5弱地震警報或其他緊急狀況，立即依圖示方向進行疏散，切勿逗留或返回危險區域。

花蓮縣政府表示，在光復市區活動所有人員，請遵循以下指引：行人請徒步往花蓮觀光糖廠方向避難，而車輛請沿著台9線往大農大富平地森林方向疏散避難。

新版避難圖已清楚標示光復車站周邊（如中山路、中華路、光復路等）主要道路、避難路線與兩大避難場所；花蓮縣政府感謝所有志工對花蓮復原工作無私奉獻，並將持續守護鄉親與所有來花蓮協助人員安全。

堰塞湖 馬太鞍溪 警報

延伸閱讀

台中「家具超人」送暖再生家具 花蓮洪災阿嬤感動喊：豐年祭來作客！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位連9天無變化 持續紅色警戒

花蓮洪災家戶慰助金已撥款530件 國慶連假不打烊續受理

台南玉井迎雙連假人潮 警推「清道專案」提前整頓交通

相關新聞

傷者咳濃痰「混有泥沙細石」 花蓮慈院支氣管鏡為肺部「清淤」

花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流，造成19死上百人受傷，花蓮慈濟醫院診治一名災區傷患時，發現咳出的濃痰混有泥沙細石，緊急以支...

因應花蓮洪災 國產署宣布五措施協助國有地承租人

因應0923馬太鞍溪堰塞湖災害造成花蓮地區受災嚴重，國產署秉「從簡、從寬、從速」原則，加速災區國有土地重建工作。國產署表...

馬太鞍溪堰塞湖警戒未解除 黑鷹直升機載研究團隊放置監測設備

花蓮馬太鞍溪堰塞湖近日水位穩定，雖然蓄水量僅剩溢流前的6.4％，但因地震與邊坡崩塌風險仍高，林業保育署維持紅色警戒，並加...

林保署：馬太鞍溪堰塞湖壩體兩側邊坡不穩 暴雨崩滑機率高

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，農業部林保署二度實地勘查發現，堰塞湖湖水持續溢流，壩體邊坡仍不穩定，兩側邊坡暴雨崩滑機率高；...

馬太鞍溪便道明天通車 有人喊方便、也有人擔心道路安全

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2周多的搶修，涵管便道於明天下午3時通車，開放小型車與救災車輛通行。有災民...

馬太鞍溪便道24小時監控人力派駐 下大雨立刻封路

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋因堰塞湖溢流被洪水沖斷，交通中斷長達半個月後，台9線馬太鞍溪涵管便道明天下午3時通車。便道全長約87...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。