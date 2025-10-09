快訊

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

​高雄紫靈宮詐欺羅生門！女代書疑背巨債墜樓亡 警拘提廟方主持人姊妹

因應花蓮洪災 國產署宣布五措施協助國有地承租人

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
因應0923馬太鞍溪堰塞湖災害造成花蓮地區受災嚴重，國產署表示，將秉持「從簡、從寬、從速」原則，加速災區國有土地重建工作。本報資料照片
因應0923馬太鞍溪堰塞湖災害造成花蓮地區受災嚴重，國產署表示，將秉持「從簡、從寬、從速」原則，加速災區國有土地重建工作。本報資料照片

因應0923馬太鞍溪堰塞湖災害造成花蓮地區受災嚴重，國產署秉「從簡、從寬、從速」原則，加速災區國有土地重建工作。國產署表示，為減輕災區國有非公用土地使用人負擔，國產署北區分署花蓮辦事處已主動採行下列措施：

一、就馬太鞍堰塞湖溢流主要受災範圍，即花蓮縣光復鄉大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村、北富村及鳳林鎮範圍內屬出租國有基地者，全面辦理基地租金減免事宜，免再由承租人逐案申請，以協助民眾紓困。至出租農業用地之年租金係參據地方政府公告當期正產物單價計收，將於明年才收取今年租金，屆時將依鄉（鎮、市、區）公所耕地租佃委員會查勘災歉成數，予以減租或免租。

二、 基於保障適足居住權，國產署同意前述8處行政轄區內之國有土地上承租人及占用人於原使用範圍內，逕由居民自行修復，免逐案申請核發土地使用權同意書，簡化申請作業程序，期受災居民早日重建家園。

三、考量堰塞湖溢流災害造成花蓮地區農田嚴重埋沒受損，短期內恐無法復耕，倘承租人表示承租土地遭淤泥埋沒，致無法繼續使用而申請終止租約，得同意終止租約，免依規定回復原狀。

四、花蓮辦事處已暫緩辦理災區承租人欠租催繳及占用人使用補償金追收作業。另為保障災區國有非公用土地承租人續租換約權利，該辦事處將擇期至花蓮縣光復鄉公所執行續租換約服務，以利民眾就近辦理。

五、承租人因災損申辦農民保險、農業保險或請領災損補助等案件，若涉及審辦換約案件，將優先處理，並先提供租約或出具公函供承租人持向地方政府申辦。

國產署官員表示，各級政府機關或學校因災後有公務或公共需用國有非公用土地設置點狀、線狀公用設施之案件，為求時效，得同意先提供使用，並於日後補辦簽訂書面契約等相關程序。另機關為風災、水災、震災等災後交通搶通、公共設施重建或安置受災戶等緊急性公用需要，依災害防救法及其授權訂定之子法申請借用國有非公用不動產，除得同意先行使用，並授權所屬分署、辦事處逕予辦理借用手續，免報署以簡化行政程序。

國有土地承租人或占用人對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可撥打國產署免費服務電話0800-357-666，或可至財政部災害協助網站專區了解。 　　

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖警戒未解除 黑鷹直升機載研究團隊放置監測設備

花蓮洪災拚復原 季連成：國軍主責清淤、化糞池交由專業處理

台中「家具超人」送暖再生家具 花蓮洪災阿嬤感動喊：豐年祭來作客！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位連9天無變化 持續紅色警戒

相關新聞

傷者咳濃痰「混有泥沙細石」 花蓮慈院支氣管鏡為肺部「清淤」

花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流，造成19死上百人受傷，花蓮慈濟醫院診治一名災區傷患時，發現咳出的濃痰混有泥沙細石，緊急以支...

因應花蓮洪災 國產署宣布五措施協助國有地承租人

因應0923馬太鞍溪堰塞湖災害造成花蓮地區受災嚴重，國產署秉「從簡、從寬、從速」原則，加速災區國有土地重建工作。國產署表...

馬太鞍溪堰塞湖警戒未解除 黑鷹直升機載研究團隊放置監測設備

花蓮馬太鞍溪堰塞湖近日水位穩定，雖然蓄水量僅剩溢流前的6.4％，但因地震與邊坡崩塌風險仍高，林業保育署維持紅色警戒，並加...

林保署：馬太鞍溪堰塞湖壩體兩側邊坡不穩 暴雨崩滑機率高

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，農業部林保署二度實地勘查發現，堰塞湖湖水持續溢流，壩體邊坡仍不穩定，兩側邊坡暴雨崩滑機率高；...

馬太鞍溪便道明天通車 有人喊方便、也有人擔心道路安全

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2周多的搶修，涵管便道於明天下午3時通車，開放小型車與救災車輛通行。有災民...

馬太鞍溪便道24小時監控人力派駐 下大雨立刻封路

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋因堰塞湖溢流被洪水沖斷，交通中斷長達半個月後，台9線馬太鞍溪涵管便道明天下午3時通車。便道全長約87...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。