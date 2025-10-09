傷者咳濃痰「混有泥沙細石」 花蓮慈院支氣管鏡為肺部「清淤」

花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流，造成19死上百人受傷，花蓮慈濟醫院診治一名災區傷患時，發現咳出的濃痰混有泥沙細石，緊急以支氣管鏡「清淤」；醫師表示，嗆入大量汙水若未及時處理，嚴重還可能進展成急性呼吸窘迫症候群，「嚴重程度可比SARS」。

這名62歲傷患在洪災發生時遭洪水夾帶泥沙多次沖擊，左腳有外傷，送到花蓮慈濟醫院治療，原本住進整形外科病房，整外病房主任吳孟熹及醫療團隊發現患者咳出濃痰，混有不少泥沙細石，立即會診胸腔內科。

胸腔內科醫師楊朝能說，支氣管鏡檢查顯示，這名患者氣道黏膜嚴重受損，並可見大量濃痰與泥沙，「嗆入大量汙水若未及時處理，可能引發肺炎、呼吸衰竭，甚至進展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS），嚴重程度可比 SARS。」

醫療團隊使用支氣管鏡為患者肺病「清淤」，從病人的鼻咽、喉咽，一路到左右支氣管，在不傷害呼吸道下，盡可能移除細沙；一周後進行第二次支氣管鏡的檢查與清理，濃痰與泥沙大幅減少，黏膜也逐步修復，患者呼吸狀況明顯改善。

楊朝能表示，這是花蓮慈院胸腔內科團隊第一次透過支氣管鏡移除混雜泥沙的痰液。他提醒光復災區居民，災後應持續觀察自身狀況，若持續出現咳嗽伴有濃痰、呼吸困難、發燒等症狀，應該盡速就醫。

抽吸引流瓶裡肉眼可見消毒液中混雜著灰色沙石。圖／花蓮慈院提供 花蓮慈濟醫院醫療團隊以支氣管鏡為洪災傷患肺部「清淤」，清理出不少混有泥沙細石的濃痰。圖／花蓮慈院提供 花蓮慈濟醫院醫療團隊以支氣管鏡為患者肺部「清淤」，清理出不少混有泥沙細石的濃痰。圖／花蓮慈院提供

商品推薦